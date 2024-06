Ciclismo, si pedala in memoria di Fabio Casartelli: ecco la prima "Granfondo Romagnola"

Una gran fondo dedicata alla memoria di Fabio Casartelli, campione di ciclismo deceduto nel 1995. La prima "Granfondo Romagnola", fortemente voluta dalla moglie di Casartelli, Annalisa Rosetti e dal figlio Marco, si disputerà domenica 7 luglio: si tratta di una manifestazione cicloturistica non competitiva, che prevede 3 tipi di percorsi, uno da 47 chilometri, uno da 85 chilometri e uno da 125 chilometri. La partenza per tutti i partecipanti è prevista da Piazza Saffi alle 8:05 e l' arrivo sarà il velodromo di Forlì: la scelta dei luoghi da destinare alla partenza e all'arrivo dei più di 1000 ciclisti attesi è stata fatta di concerto con il Comune di Forlì, che ha accolto positivamente la richiesta di concessione degli spazi. I tre percorsi sono organizzati in modo da percorrere il territorio della provincia romagnola nella massima sicurezza, e le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati Uisp, Fci Acsi, Acli, Csi, Aics, Asi, Liberata, convenzionati con la FCI e riconosciuti dal Coni, ma anche a non tesserati come da regolamento che intendono percorrere le strade romagnole nel ricordo di Fabio Casartelli. Per tutte le informazioni ulteriori è possibile visitare il sito www.lacasartelli.it o scrivere all'indirizzo mail granfondo@lacasartelli.it o chiamare il numero +393481115210.