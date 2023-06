Ciclismo, si torna in pista al velodromo per la seconda prova del trofeo Superpistard

Giovedì, dalle ore 15, si torna in pista al Velodromo Glauco Servadei di Forlì, per il gran premio Comaco, valido per la 2° prova del trofeo Superpistard 2023. Le categorie (maschili e femminili) in gara che si alterneranno durante l'arco della giornata sono Esordienti, Allievi e Juniores. Si comincia con la velocità per gli esordienti, per poi concludersi con la corsa a punti per le Esordienti Donne. Le premiazioni sono previste per le ore 22:30. Per il programma completo della giornata è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram del Velodromo.