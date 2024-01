Ciclismo sterrato, al Buscherini la tappa conclusiva dell'Adriatico Cross Tour: attesi oltre 400 atleti

Con l’avvento del nuovo anno, torna a Forlì lo spettacolo del ciclocross in simbiosi con l’epilogo del circuito Adriatico Cross Tour come avvenuto nel 2023. Con lo svolgimento di ForCX – Trofeo Città di Forlì, domenica, la regia di questa imponente macchina organizzativa ha come artefice l’Us Forti e Liberi – Zanetti Cicli del presidente Sergio Luci che condivide gli sforzi con lo staff della Polisportiva Otello Buscherini nella persona di Matteo Leucci. Un programma davvero nutrito e la location del Parco Buscherini: questi sono i due punti di forza della manifestazione giunta alla 14esima edizione che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Forlì che sta lavorando molto sulla promozione del ciclismo negli ultimi tempi.

Una giornata che merita di essere seguita in tutto e per tutto, capace di coinvolgere oltre 400 persone da tutto il Centro-Nord Italia: dal prologo in mountain bike solo per amatori Uisp (Trofeo Mtb Città di Forlì) al clou rappresentato dalle gare sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana valevoli per l’Adriatico Cross Tour, dagli agonisti agli amatori, compresa l’assegnazione del titolo regionale Fci Emilia Romagna solo per gli esordienti primo anno, per concludere con la proclamazione di tutti i vincitori dell’Adriatico Cross Tour in ogni categoria che vestiranno la maglia di leader firmata dal maglificio Alè.

Nel Parco Buscherini è in corso di allestimento il percorso di 2.800 metri, veloce, tecnico ed altamente spettacolare con tanto prato, sterrato e passaggi tecnici su rampe e la novità della scalinata. Un momento di gioia e di divertimento anche con i bambini coinvolti nell’evento Wild Child, offrendo un’occasione unica nel pedalare su un percorso a loro dedicato, chiuso e semplificato in tutta sicurezza. A rifocillare gli atleti, un fornitissimo ristoro con birra, vin brulè, bevande calde e l'immancabile piadina romagnola farcita grazie al Bar Roby e Roy.

Il cronoprogramma prevede il ritrovo alle 8 in via Orceoli (Parco Buscherini), la gara di mountain bike dalle 9 alle 10 all’infuori dell’Adriatico Cross Tour; la prova percorso ciclocross dalle 10:00 alle 10:30; la prima partenza alle 10:30 dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti), il secondo start per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 11:20), la terza partenza dedicata agli allievi alle 12:30 (durata 30 minuti); la conclusione con gli esordienti alle 13:10 (durata 30 minuti); la promozionale giovanile Wild Child alle 14:00; premiazione finale di tutte le gare e del circuito Adriatico Cross Tour dalle 14:30 in poi.