Ciclismo su pista, al Velodromo il Trofeo Superpistard 2023: le classifiche dopo la prima giornata di gare

Si è conclusa giovedì, al Velodromo "G.Servadei" di Forlì, la prima delle 5 gare previste per il Trofeo Superpistard 2023, con l'assegnazione delle maglie di capo classifica. 170 i ragazzi iscritti, dai 13 ai 18 anni, che hanno partecipato e si sono sfidati a viso aperto durante tutte le varie prove previste. La seconda prova si terrà giovedì 29 giugno. Questi sono i leader di classifica delle 5 categorie: maglia Gialla nella categoria Esordienti per Edoardo Fiorini (S.C. Pedale Chiaravalle), maglia Ciclamino per Jolanda Sambi (Calderara STM Riduttori) nella categoria Esordienti Donne, maglia Arancione per Francesco Cornacchini (Uc Città di Castello) nella categoria Allievi, maglia Rosa per Serena Zannoni (Xpc Beltrami Tsa Cooperatori) tra le Allieve Donne e maglia Verde per Tommaso Alunni (Team Fortebraccio) tra gli Juniores.

Gli ordini di arrivo delle varie prove disputate

Omnium Esordienti

1° Fiorini Edoardo (S.C. Pedale Chiaravalle A.P.D.), 2° Manfredi Leonardo (XPC Beltrami TSA Cooperatori), 3° Berardi Michele (ASD

G.C. Fausto Coppi), 4° Rosetti Samuele (U.S. Forti e Liberi - Zanetti Cicli), 5° Micali Matteo (S.C. Cotignolese), 6° Bramini Goretti

Giorgio (ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana)

Omnium Donne Esordienti

1° Sambi Jolanda (Calderara STM Riduttori), 2° Dollaku Giulia (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 3° Castelli Teodora (Bicifestival), 4°

Vanuzzo Asia (Bicifestival), 5° Masini Greta (Bicifestival), 6° Pignato Martina (Bicifestival)

Omnium Donne Allieve

1° Zannoni Serena (XPC Beltrami TSA Cooperatori), 2° Dollaku Nikol (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 3° Vanuzzo Emma

(Bicifestival), 4° Franceschini Giulia (Calderara STM Riduttori), 5° Bani Desiree (Biesse - Carrera), 6° Cabri Sofia (Pol. Fiumicinese

FA.I.T. Adriatica)

Velocità Donne Allieve

1° Vanuzzo Emma (Bicifestival), 2° Zannoni Serena (XPC Beltrami TSA Cooperatori), 3° Conti Martina (A.D. Ped. Azzurro Rinascita), 4°

Lazzarin Ellis (Busto Garolfo), 5° Casubolo Giulia (XPC Beltrami TSA Cooperatori), 6° Bani Desiree (Biesse - Carrera)

Velocità Allievi

1° Cornacchini Francesco (U.C. Città di Castello A.S.D.), 2° Ghirelli Matteo (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 3° Scarpelli Christian

(S.C. Cotignolese), 4° Bondi Thomas (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 5° Bolognesi Filippo (Pol. Fiumicinese FA.I.T. Adriatica)

Omnium Allievi

1° Chiodarelli Lorenzo (S.C. Cotignolese), 2° Cornacchini Francesco (U.C. Città di Castello A.S.D.), 3° Ranieri Matteo (S.C.

Cotignolese), 4° Paltrinieri Matteo (U.S. Calcara), 5° Sardone Marco (Gruppo Sportivo Parmense), 6° Gardani Simone (Gruppo Sportivo

Parmense)

Omnium Juniores

1° Alunni Tommaso (Team Fortebraccio), 2° Bolognesi Thomas (Work Service), 3° Brunori Tommaso (Team Fortebraccio), 4° Scappini

Samuele (Team Fortebraccio), 5° Melfi Simone (Sidermec Vitali), 6° Sbarzagli Filippo (Team General System Awc)