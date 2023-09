Ciclismo su pista, il Memorial Secondo Pantieri e Claudio Bartoletti elegge i campioni provinciali

Si è chiusa giovedì con il Memorial Secondo Pantieri e Claudio Bartoletti la stagione 2023 dell’attività al Velodromo “G.Servadei” di Forlì. Durante la giornata sono stati assegnati anche i titoli provinciali per le province romagnole Forlì-Cesena, Ravenna e

Rimini. I vincitori sono stati premiati dai presidenti dei comitati provinciali e i premi offerti dall’associazione dilettantistica U.S.

Scat e le famiglie. Si conclude così una stagione ricca di gare ed eventi al Velodromo Servadei, che è partita in ritardo causa l’alluvione che ha colpito la Romagna, ma che ha saputo riprendersi e regalare grandi soddisfazioni, su tutti i Campionati Italiani di inizio agosto, senza dimenticare il Trofeo Superpistard.

Tutti i risultati

Esordienti

FC - Berardi Michele (ASD G.C. Fausto Coppi)

RA - Bandini Filippo (S.C. Cotignolese)

RN - Lotti Mattia (Pedale Riminese Frecce Rosse)

Donne Esordienti

FC - Dollaku Giulia (Pol. Fiumicinese F.A.I.T. Adriatica)

RA - Tini Lucia (S.C. Cotignolese)

RN - Castelli Teodora (Bicifestival)

Allievi

FC - Ghirelli Matteo (Pol. Fiumicinese F.A.I.T. Adriatica)

RA - Paganelli Matteo (S.C. Cotignolese)

RN - Iacubino Giacomo (Velo Club Cattolica)

Donne Allieve

FC - Cabri Sofia (Pol. Fiumicinese F.A.I.T. Adriatica)

RA - Conti Martina (A. D. Ped. Azzurro. Rinascita)

RN - Buldrini Margot (Bicifestival)

Juniores (titolo assegnato solo per FC)

FC - Tintoni Pietro (Team General System Awc)