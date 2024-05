Ciclismo, svelate le maglie del Trofeo Superpistard: gare al via al "Servadei"

Sono state svelate le maglie del Trofeo Superpistard nei locali del Velodromo “Glauco Servadei” gestito dal 1972 dall’Asd Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole. A fare gli onori di casa il presidente Fausto Tardozzi e il direttore tecnico Gianpaolo Mengozzi, i quali hanno accolto il vicesindaco e assessore dello Sport Daniele Mezzacapo, mostrandogli le 5 maglie da Leader del Trofeo Superpistard 2024.

"Una piacevole conferma dell’impegno mostrato dalla amministrazione comunale di Forlì verso i giovani ciclisti, concedendo il Patrocinio all’iniziativa. Non possiamo che ringraziare nuovamente - afferma Tardozzi - anche i nostri amici sponsor, aziende e attività del territorio come Comaco Italiana Spa, Banca Credito Cooperativo, Iperpneus, Climatek e maglificio Alexander, realtà che credono nell’operato della nostra Scuola Pista (seconda in Italia) e diretta dai Tecnici Gianpaolo Mengozzi e Simone Cuozzo".

"Una curiosità gratificante - continua il presidente - è la collaborazione arrivata da un gruppo di ex ciclisti, composto da diversi campioni del passato, pronti ad partecipare tutti insieme, per sostenere una classifica con il logo “Gruppo Compatto”. Il torneo del Trofeo Superpistard 2024 si basa su 5 prove in calendario nelle seguente giornate: 23 e 30 maggio, 20 giugno, 11 luglio e 20 agosto, con la prova conclusiva.