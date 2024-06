Ciclismo, Trofeo Superpistard 2024: i risultati del Memorial "Michael Antonelli"

Sotto un cielo grigio e un’afa che non ha mai dato tregua durante tutta la giornata, giovedì è andato in scena il Memorial "Michael Antonelli", valido come terza prova del Trofeo Superpistard 2024. Il programma prevedeva prove per le categorie Esordienti M/F, Allievi maschile e femminile e Juniores. La giornata di gare è iniziata alle 15 con la Tempo Race 10 giri per le donne Allieve, prima prova dell'Omnium, per poi concludersi con la finale della corsa a punti per la categoria Juniores.

Novità della giornata è la prova Madison per Esordienti e Allievi, una corsa a punti spettacolare in cui le squadre sono formate da 2 ragazzi ciascuna che si alternano dandosi il cambio, per tutta la durata. Un’ulteriore prova da parte dell’Asd Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole di voler far crescere i ragazzi in tutte le discipline. Alla fine della giornata di gara sono state assegnate, come di consueto, le maglie di leader di classifica. Il volto nuovo è quello di Tassi Edoardo per la classifica della maglia arancione, categoria Allievi, che spodesta Matteo Ghirelli dalla vetta e si insedia in prima posizione. Nessuna novità invece per le altre classifiche.

Questi i cinque capoclassifica, dopo la terza giornata: Leonardo Manfredi (S.C Cavriago) è maglia gialla tra gli Esordienti, mentre la leader nella stessa categoria tra le donne è Teodora Castelli (Calderara Stm Riduttori) con la mglia ciclamino. Tra gli Allievi, maglia arancione è Edoardo Tassi (V.C Pontenure 1957 - F.Zeppi), mentre Alessia Orsi (Calderara Stm Riduttori) indossa la rosa. Infine tra gli Juniores spicca con la maglia verde Florian Zambianchi (Travel & Service Cycling Team).

A premiare i vincitori Martina, mamma di Michael Antonelli, e Mattia, fratello del ragazzo. A loro si è unita Maria Sberlati, presidente del team Elite Service, che ha anche voluto ricordare in un momento toccante Michael, ragazzo scomparso a fine 2020, dopo aver lottato per più di 2 anni, in seguito a un tragico incidente in cui rimase coinvolto il 15 agosto 2018. Insieme a loro la Dott.ssa Roberta Mercuriali, le collaboratrici Paola Manni e Lara Schiavi dell'Ufficio Sport del Comune di Forlì. Superato il giro di boa, appuntamento alla 4°prova, giovedì 11 luglio.