Ciclocross, pioggia battente e tanto fango al Buscherini: edizione epica per il Trofeo Città di Forlì

Pioggia battente, freddo, tanto fango e terreno pesante hanno fatto da contorno e reso ancora più epica la gara di ciclocross "ForCX-Trofeo Città di Forlì", valevole come tredicesima ed ultima prova dell’Adriatico Cross Tour e che ha assegnato il titolo regionale FCI Emilia Romagna solo per gli esordienti primo anno. Gli organizzatori dell’Us Forti e Liberi-Zanetti Cicli possono essere più che soddisfatti: tutti i soci del sodalizio forlivese capitanato dal presidente Sergio Luci, con la consulenza dell’ex professionista Matteo Montaguti e di Gianni Zanetti, in collaborazione con la Polisportiva Otello Buscherini guidato da Matteo Leucci, hanno dovuto sudare in gergo le sette camicie per allestire e mettere in sicurezza il percorso all’interno del parco Otello Buscherini nonostante le cattive condizioni meteo che, al contrario, hanno fatto divertire gli oltre 200 atleti senza essere risparmiati dal fango che non si vedeva da tempo dopo un periodo anomalo dal punto di vista climatico. Anche col meteo avverso e tra le pozzanghere, i partecipanti si sono distinti per sportività, impegno e abilità tecnica al meglio della loro condizione, in vista del doppio appuntamento con i campionati italiani di ciclocross tra Cremona (13-14 gennaio per le categorie juniores, under 23, élite e amatori) e Castelletto di Serravalle (27-28 gennaio solo esordienti e allievi).

Nelle categorie agonistiche si sono messi in luce entro la top-5 Tommaso Rossi (US Forti e Liberi - Zanetti Cicli), Omar Berlini (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica), Riccardo Mazzocchetti (Pedale Teate), Jacopo Pascucci (Gruppo Ciclistico Matelica) e Tommaso Poggi (Gagabike Team) tra gli esordienti uomini pirmo anno, Carlotta Lunghi (Gravity Games Racing), Melissa Maia Boga (Bicifestival), Sasha Pellegrino (Bicifestival), Camilla Davoli (Gagabike Team) e Vittoria Cardinali (Recanati Bike Team) tra le esordienti donne primo anno, Giulio Vitali (Team Cingolani), Leonardo Alesi (Progetto Ciclismo Piceno), Stefano Maria Alessiani (Zero 24 Cycling Team), Manuele Marzari (Asd A Favore del Ciclismo) e Davide Sdruccioli (Team Cingolani) tra gli esordienti uomini secondo anno, Greta Masini (Bicifestival), Stella Forti (Team Cingolani), Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica), Viola Muccioli (Bicifestival) e Camilla Magnapane (Tormatic Pedale Settempedano) tra le esordienti donne secondo anno, Tommaso Cingolani (Team Cingolani), Filippo Cingolani (Team Cingolani), Andrea Gabriele Alessiani (Zero24 Cycling Team), Nicholas Scalorbi (Alè Cycling Team) ed Emanuele Morganti (Zero24 Cycling Team) tra gli allievi uomini primo anno, Asia Vanuzzo (Bicifestival) tra le allieve donne primo anno, Marco Benassi (Asd A Favore del Ciclismo), Maicol Marchini (Stella Alpina Renazzo), Edoardo Fabbri (Team Cingolani), Michele Marzari (Asd A Favore del Ciclismo) e Simone Rossi (Velo Club Cattolica) tra gli allievi uomini secondo anno, Valentina Bravi (Asd A Favore del Ciclismo), Elisa Corradetti (Team Di Federico), Amaranta Concari (Asd A Favore del Ciclismo), Margot Buldrini (Bicifestival) ed Emma Vanuzzo (Bicifestival) tra le allieve donne secondo anno, Pietro Tintoni (Team General System), Michele Campolucci (Team Cingolani), Manuel Mutolo (Asd A Favore del Ciclismo) e Michele Affricani (Bici Adventure Team) tra gli juniores uomini, Alice Pascucci (Alè Cycling Team), Myrto' Mangiaterra (Team Cingolani), Giulia Cozzari (Team Cingolani), Valentina Maltempi (Bicifestival) e Giulia Cancellieri (Bicifestival) tra le juniores donne, Federico Bartolini (Bici Adventure Team), Samuele Silla Gilioli (Loris Pro Bike Team), Teodoro Torresi (Bici Adventure Team), Simone Zecchini (Velo Club Reggio) e Matteo Valentini (Velo Club Reggio) tra gli open uomini, Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani), Marianna Angelica Gilioli (Lugagnano Off Road), Alice Verri (Club Corridonia), Giulia Giorgio (Bicifestival) e Maria Grazia Amati (Club Corridonia) tra le open donne.

Primi posti di categoria tra gli amatori per Ania Bocchini (Team Cingolani) tra le donne master, Michele Lombardi (US Forti e Liberi-Zanetti Cicli) tra gli élite sport, Francesco Bozzani (US Forti e Liberi-Zanetti Cicli) tra i master 1, Claudio Moronci (Team Cingolani) tra i master 2, Michea Quartiglia (Individuale) tra i master 3, Francesco Corradini (Cicli Pengo) tra i master 4, Remo Bardelli (Spilla Team) tra i master 5, Massimo Corti (Hill Cycling Club) tra i master 6, Carlo Tudico (Pro Life Racing Team) tra i master 7 e Mimmo Toni (Team Iaccobike) tra i master 8.

Oltre alla macchina organizzativa gestita lodevolmente, l’US Forti e Liberi – Zanetti Cicli ha avuto modo di mettersi alla prova sul proprio campo gara grazie al talentuoso Tommaso Rossi che ha centrato l’obiettivo del campionato regionale per gli esordienti primo anno, più le due affermazioni di categoria per Michele Lombardi (élite sport) e Francesco Bozzani (master 1). Per il campionato regionale FCI Emilia Romagna, in ambito femminile tra le matricole di primo anno esordienti a prendersi la maglia è stata Carlotta Lunghi del Gravity Games Racing.

Causa il brutto tempo non ha avuto luogo la promozionale Wild Child per bambini, mentre a dare brio e a fare da anteprima accattivante spettacolo del ciclocross anche una gara di mountain bike cross country sotto l’egida UISP con il successo di Daniele Lisotti (Valle del Conca Nordic Walking) davanti ad Andrea Severi (BHs Team) e Nicolas Pazzi (Bike Concept Team).

"ForCX – Trofeo Città di Forlì" ha fatto registrare un successo completo sotto tutti i punti di vista che ha fatto spiccare il salto di qualità alla manifestazione con il plauso dell’amministrazione comunale locale, del comitato Fci Emilia Romagna rappresentato dal presidente Alessandro Spada e dal vice Franco Chini, unitamente a quello del comitato regionale Fci Marche con in testa il presidente Lino Secchi, il vice Massimo Romanelli e il responsabile del settore fuoristrada Emanuele Serrani, anche nelle vesti di coordinatore dell’Adriatico Cross Tour, circuito giunto al capolinea nella città forlivese per questa edizione 2023-2024.