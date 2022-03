Circolo Schermistico Forlivese, la squadra femminile scrive una pagina storica: promozione in A2

Un incredibile risultato quello raggiunto dalla squadra femminile del Circolo Schermistico Forlivese che con il quartetto composto da Francesca Spazzoli, Alice Franchini, Asia Vitali e Viola Casali ha conquistato il terzo posto al Campionato Italiano a Squadre Assoluti nella serie B1. Con 16 squadre al via si parte subito con gli ottavi di finale, assalto fondamentale per decidere se si lotterà per la promozione o per la salvezza.

Le spadiste forlivesi, che sono entrate come 11esima squadra nel tabellone, si sono scontrate subito con una formazione di alto livello, la Posillipo Napoli, sesta squadra in gara. Dopo un incontro molto combattuto, il team forlivese è riuscito ad imporsi per 39-37 centrando l’obbiettivo salvezza al primo colpo e con la possibilità di giocarsi qualcosa di più.

Nei quarti di finale, dopo aver avuto la meglio sul Cus Catania, sempre con il punteggio di 39-37, la squadra forlivese ha ottenuto ufficialmente la promozione in A2 oltre ad un posto in semifinale. In semifinale è arrivata l’unica sconfitta di giornata: l’assalto con Biella è stato molto complesso, concluso a favore dei piemontesi per 41-29.

Le ragazze però non finiscono di stupire e nella finale per il terzo posto si sono imposte sul Club Schermistico Partenopeo per 45-34, conquistando il gradino più basso del podio. Un risultato straordinario per la squadra femminile che l’anno prossimo si misurerà, per la prima volta, nel Campionato di A2. Per la squadra maschile l’appuntamento è ai primi di giugno con il difficile Campionato di A1.