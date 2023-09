Indice di sportività, la classifica del Sole: Forlì-Cesena virtuosa per numero di enti di promozione sportiva

Forlì-Cesena sale nella classifica stilata da PtsClas per il Sole 24 ore e che dà conto dell’indice di sportività delle province italiane. L’indagine, giunta alla sua 17esima edizione, calcolata su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie, premia Trento, salita sul virtuale gradino più alto del podio davanti a Trieste e Cremona. Grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione sono i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate. Forlì-Cesena si è posizionata al 53esimo, scalando due posizioni rispetto al risultato del 2022.

Nel capitolo "struttura sportiva", Forlì-Cesena è trentesima, con particolare rilevanza per la voce 'Enti promozione sportiva' (Società Csi, Libertas, Uisp, Aics, Csen, Acsi - 2022) dove è seconda, mentre è solo 57esima per "tasso di praticabilità sportiva". Ventunesimo posto nella voce "investimenti nello sport" attraverso finanziamenti (pubblico e privato) di progetti Pnrr.

Per quanto riguarda la categoria "sport di squadra" è 46esima, con il calcio dilettanti Serie D ed Eccellenza al 28esimo posto per numero di partecipazione e risultati 22-23, due gradini sopra al basket, mentre è 25esima per il numero di squadre presenti nel territorio in sedi diverse dal capoluogo. La provincia è nella top ten per i risultati conseguiti in campo motoristico, con un'ottima ottava posizione, mentre nella classifica complessiva dedicata agli 'sport individuali' è 67esima (pesano nel risultato il 73esimo posto dei risultati degli sport indoor, tra cui ginnastica, judo e scherma, e il 76esimo in quelli invernali).

L'ultima categoria dell'indagine è dedicata a "sport e società", con il 39esimo posto (12esima posizione nella voce "sport e amatori" e 14esima in quello "sport e storia"). Guardando ai capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, la graduatoria vede Bologna all'ottavo posto, Rimini al 17esimo, Modena al 24esimo, Piacenza al 29esimo davanti a Reggio Emilia, Parma 34esima, Ravenna 39esima e Ferrara 56esima.