Come da tradizione nel weekend della Befana arriva la storica gara di ciclocross

Ultimi preparativi per la storica manifestazione di ciclocross che si svolge tradizionalmente a Forlì nel week end della Befana. Domenica 7 gennaio si tiene infatti l'edizione numero 14 della classica manifestazione di inizio anno, che per l'occasione cambia nome: da questo 2024, l'evento si chiamerà “ForCX – 1° Trofeo Città di Forlì”, vedrà lo svolgimento sia della gara MTB riservata alla categoria amatori, sia della gara ciclocross per le categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Open e Master e sarà, come nelle precedenti edizioni, una vera e propria festa di ciclismo, capace di coinvolgere in una sola giornata oltre 400 persone.

L'organizzazione è come sempre affidata alla US Forti e Liberi, storica società ciclistica forlivese, ed a Zanetti Cicli, che curerà numerosi aspetti tra cui il campo di gara. Il Comune di Forlì, che sta molto lavorando sul ciclismo negli ultimi anni, ha dato il proprio Patrocinio alla manifestazione.

La lunga giornata dedicata al ciclismo si svolgerà sul rinnovato e spettacolare percorso di 3 km, all'interno del Polisportivo Buscherini, dove, grazie ai partner Edilesterni ed Oema sono in fase di allestimento ostacoli artificiali e dossi, passaggi su tavole ed altri obbligati a piedi, tutte situazioni più o meno tecniche insieme ad un lungo rettilineo, proprio ad immagine e somiglianza delle varie manifestazioni internazionali che proprio in questi giorni, in Europa centrale, stanno infiammando gli appassionati e mettendo in mostra un incredibile Van Der Poel, con 4 vittorie in altrettante gare.

La gara, inserita anche nel circuito Adriatico Cross Tour, di cui è 14esima ed ultima tappa, è inoltre valevole come Campionato Regionale Esordienti, ed assegnerà punti Top Class per le categorie Master. Fanno da cornice alla gara principale anche l'evento “Wild child”, in cui tutti i bambini presenti potranno pedalare sullo stesso percorso dei grandi, ed un fornitissimo ristoro con birra, bevande calde e l'immancabile piadina farcita, realizzato dal Bar Roby e Roy.

Il programma prevede quindi la prima partenza alle ore 9 con la mountain bike, dalle 10.30 le varie gare di ciclocross, fino ad arrivare alla Wild Child delle 14 ed alle premiazioni, alle 14.30.

Al termine della giornata si terranno le premiazioni finali del circuito Adriatico Cross Tour, con l'assegnazione delle maglie ai vincitori assoluti e di categoria.