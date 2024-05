C'erano anche tanti forlivesi tra le oltre 20mila persone che mercoledì si sono recate all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per rendere omaggio ad Ayrton Senna e Roland Ratzenberger nel trentennale della scomparsa, avvenuto nel tragico weekend del Gran Premio di San Marino di Formula Uno del 1994. Una testimonianza tangibile del legame che ancora c’è per loro e per i valori che hanno incarnato. Una commemorazione per celebrare i valori dello sport che Senna e Ratzenberger hanno incarnato, "diventando un ponte di pace, fratellanza e dialogo fra popoli", come ha detto il sindaco di Imola, Marco Panieri.

All'evento ha partecipato anche il presidente del Ferrari Club Forlì, Piero Gardini: "E' stata una giornata memorabile - esordisce Gardini -. Alle 14.17 si è svolto il minuto di silenzio alla curva del Tamburello dove Senna è divenuto leggenda, ma già un'ora prima c'era tantissima folla, trovandomi così a circa cento metri dal palco dove sono salite le autorità (presenti il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile Mauro Vieira, il Ministro degli Affari Esteri dell’Austria Alexander Schallenberg, i genitori di Roland, Rudolf e Margit, e Bruno Senna, nipote di Ayrton, ndr)".

Al minuto di silenzio il cielo anche il cielo ha cominciato a piangere. "E' caduta qualche goccia di pioggia ed è stato toccante, perchè sembrava che Roland e Ayrton fossero con noi. Tutti guardavano all'insù ed avevano gli occhi lucidi". Dopo gli interventi delle autorità e del Ceo della Formula Uno, Stefano Domenicali, c'è stato un ulteriore tributo alla curva Villeneuve, dove ha perso la vita il pilota austriaco il 30 aprile durante la sessione di qualifiche del sabato. La giornata celebrativa è proseguita con la presentazione del libro del giornalista Franco Nugnes "Senna. La verità", edito Minerva, "L'emozione è stata enorme e non ci aspettavamo così tanta gente, tra i quali anche tanti giovani - prosegue Gardini -. Imola ha ricordato Roland e Senna nel miglior modo possibile e si percepiva la loro presenza. E loro sono sempre nel nostro cuore".