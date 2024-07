Coppa Italia Zona 3, preziosa vittoria ad Ortona per Samuele Marchetti. Il forlivese si gioca il tutto per tutto all'ultima gara

Samuele Marchetti con il suo Kart Birel motorizzato TM porta a casa una preziosa vittoria nella KZ.N, nonostante tra venerdì e sabato abbia faticato non poco a trovare il feeling con il tracciato abruzzese di Ortona per regolare il set up del suo kart. Il pilota forlivese prima delle qualifiche della domenica è riuscito a trovare un buon compromesso che gli ha permesso di staccare il secondo tempo per la griglia di partenza, a soli due decimi dal poleman Raffaele Andreoli. Nella prefinale Marchetti è scattato molto bene dalla seconda casella, scavalcando Andreoli già alla prima curva per poi involarsi da leader al traguardo.

In virtù della vittoria in prefinale Marchetti è scattato primo in griglia per la finale, per poi guidare senza alcun errore per tutti i quattordici giri di questa finale, lasciandosi alle spalle il pilota di casa Andreoli a otto decimi e di oltre quattro secondi Marinucci. Per il pilota del Racing Team Le Fonti è una vittoria preziosa che lo porta al secondo posto della classifica provvisoria di Coppa Italia Zona 3 Aci-Sport ad un solo punto da Alessio Scabini quanto manca solo una gara al termine del campionato. L’ultimo round si disputerà il 29 settembre sul Circuito di Pomosa sui lidi ferraresi.