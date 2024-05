Coppa Romagna Slalom 2024 al via, ottimi risultati per il Racing Team Le Fonti. Cappottamento per Christian Barbera

Borgo Tossignano ha ospitato il primo round dalle “Coppa Romagna Slalom 2024”, appuntamento che si è svolto nel contenitore di “Borgo e Motori 2024”, un evento motoristico di successo, con gare, mostre e attività speciali, organizzato dalle Proloco locali e dall'amministrazione comunale. Un fine settimana ricco di appuntamenti che ha coinvolto la comunità e ha promosso il territorio. Un evento inserito nel contenitore di promozione del territorio targato ‘Terre & Motori’ con il clou domenicale con la tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’, organizzata dalla Scuderia Vinci Sport e dal Racing Team Le Fonti, con oltre cento auto iscritte che hanno animato i tornanti che dal cimitero del capoluogo salgono verso la frazione di Tossignano.

Il Racing Team Le Fonti ha schierato ben tredici auto in questa prima della Coppa Romagna Slalom. Ottime prestazioni per i portacolori della scuderia meldolese. Scorrendo la classifica assoluta al quinto posto assoluto e secondo della categoria kart Cross il meldolese Marco Camporesi. Ottavo assoluto e terzo della categoria E1 Danny Fattini con il suo Proto 1000. Ad un passo della top ten undicesimi assoluti e primi della categoria Rally C Mirko Viroli e Manuel Andreini all’esordio con la Mitsubishi Lancer Evo 8. Quindicesimo assoluto e quarto della categoria E1 Carlo Neri su Proto 1000. Primo assoluto delle Auto Storiche e primo della categoria ST.C Mauro Billi a bordo della sua performante Fiat Uno Turbo Totip. Secondo della categoria Storiche B con la Lancia Fulvia HF il meldolese Franco Filippi una lotta serrata in questa categoria con i primi tre racchiusi in quattro decimi.

Ottimo esordio del forlivese Enrico Campana con la Renault 5 GT Turbo è quarto della categoria CT. Quarti della categoria Rally B Franco Ricciardi e Erika Ranalli a bordo della Opel Astra GSI. Terzo della categoria E2 l’inossidabile imprenditore meldolese Arturo Alessandrini con la bellissima Sport Prototipo Osella PA.9 motorizzata Honda. Quinti della categoria Rally AN la coppia tredoziese Francesco Montuschi e Monica Valmori in gara con la Peugeot 106 Quarto della categoria Storiche C il galeatese Davide Petretti su Fiat Ritmo 130 Abarth, quinto della categoria A con la Fiat Punto il meccanico volante Antonio Maddalena. Prima gara sfortunata del 2024 per Christian Barbera il pilota di Longiano è incappato, causa le gomme fredde in un capottamento nelle prime curve con solo danni alla vettura. Sarà sicuramente in gara già dal secondo appuntamento di Forlimpopoli il 26 maggio. Una buona prima in campo organizzativo e di prestazioni dei piloti e navigatori, una grande soddisfazione per il Racing Team Le Fonti.