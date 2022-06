L'atmosfera di un gran premio a Modigliana con centinaia di auto: grande attesa per la Coppa Romagna Slalom

Domenica riparte la Coppa Romagna Slalom, organizzata dalla Scuderia Brm e dal Racing Team Le Fonti. Dopo il primo appuntamento di Modigliana, il secondo evento della stagione si disputerà a Tredozio su un percorso di circa tre chilometri che si arrampica dalla periferia del paese in direzione del Monte Busca. Questo secondo "Memorial Massimo Visani", il pilota tredoziese scomparso un paio di anni fa a seguito di una grave malattia, ricalca nella sua impostazione quello dell'anno passato, che fece registrare un notevole successo di pubblico e di partecipanti.

Ancora una volta l'intero centro storico del paese sarà trasformato in un grande paddock dove saranno sistemate le varie vetture degli iscritti, il cui numero ha superato abbondantemente le cento unità. La manifestazione, che gode del supporto della locale Pro Loco, vede il patrocinio del Comune di Tredozio della Provincia di Forlì-Cesena. Il programma prevede al sabato pomeriggio le verifiche dalle 16.30 alle 19, che proseguiranno domenica mattina dalle 7.30 alle 8.30; a seguire alle 10 ricognizione del percorso, alle 11.30, la prima manche, mentre la seconda e la terza manche si disputeranno alle 14.15 e alle 15.30; premiazioni alle 17.30.

Intanto sono iniziate le pratiche burocratico-amministrative per ottenere le autorizzazioni per organizzare domenica 25 settembre una nuova competizione, una vera novità, il primo Slalom Città di Faenza, in pianura, nello specifico nella zona industriale della città manfreda; è stato individuato un percorso della lunghezza di circa due chilometri e settecento metri, con partenza nei pressi della sede della scuderia AlphaTauri.