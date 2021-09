Automobilismo, è Daniele Ravaioli il re dell'ultimo round della Coppa Romagna Slalom

Domenica è andata di scena la salita Galeata-Monte delle Forche, appuntamento organizzato dalla scuderia toscana Brm in collaborazione con il Racing Team Le Fonti di Meldola

E' Daniele Ravaioli il re dell'ultimo round della Coppa Romagna Slalom, la salita Galeata-Monte delle Forche, appuntamento organizzato dalla scuderia toscana Brm in collaborazione con il Racing Team Le Fonti di Meldola. Il pilota riminese si è imposto sul faentino Emanuele Cantoni e sul fusignanese Luca Mazzari. Vincitori di classe Raffaele Ferraroni (Kart Cross), Luca Spinetti (Subaru), la coppia bagnacavallese Billi/Liverani (Mitsubishi), Merry (R5 Gt), Cere (Renault Clio) e tra le vetture storiche Pannacci (Fiat 500/700). Al via della competizione una novantina di concorrenti, oltre ad un’altra ventina di partecipanti che hanno arricchito la parata non competitiva della manifestazione.