Ciclismo, attesa per la Coppi e Bartali a Forlì: la star sarà il vincitore di Giro e Tour Egan Bernal

Al via della 25esima edizione della Settimana internazionale Coppi e Bartali, in programma dal 21 al 25 marzo e che porterà sulle strade dell’Emilia Romagna grandi campioni e squadre di prima fascia, ci sarà col pettorale numero uno anche il colombiano Egan Bernal, alfiere della Ineos Grenadier e già vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia. Forlì sarà protagonista della gara ciclistica con la tappa del 23 marzo dedicata alla memoria di Ercole Baldini e a Arnaldo Pambianco, due giganti del ciclismo italiano scomparsi pochi mesi fa orgoglio della Romagna.

La tappa forlivese si snoderà lungo un tracciato di quasi 140 chilometri con partenza da piazza Saffi e arrivo spettacolare al Velodromo “Glauco Servadei” con tanto di suono della campanella che annuncia l’ultimo giro. Un tracciato in grado di regalare momenti di alta spettacolarità anche grazie a tratte di strade bianche che, in passato, sono state teatro di importanti competizioni ciclistiche. Al Velodromo verrà pure allestito un maxischermo sul quale gli spettatori potranno seguire l’ultima ora di gara.

Altro luogo di emozioni sarà piazza Saffi dove nel primo mattino verrà aperto il Villaggio della Coppi e Bartali per attendere il ritrovo dei concorrenti, la presentazione e l’incolonnamento che precede lo start da Corso della Repubblica a mezzogiorno. L’arrivo al Velodromo di viale Roma stimato verso le ore 15:45.

"Ancora una volta - sottolinea il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo - siamo pronti a mettere in campo l’entusiasmo di una comunità che riconosce nel ciclismo un elemento forte del proprio patrimonio culturale e sociale oltre che sportivo. Ci aspettiamo un calore appassionato da parte del pubblico e tanta qualità agonistica in strada e in pista".