Ciclismo, la Coppi e Bartali 2023 riserverà un'intera tappa sulle strade del Forlivese

Inizia a prendere forma l’edizione 2023 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si correrà dal 21 al 25 marzo. A rimanere fedele alla tradizione sarà la partenza che vedrà ancora una volta la città di Riccione ospitare tutte le operazioni preliminari del giorno precedente e la prima tappa che partirà e si concluderà proprio nella cittadina romagnola che ospiterà anche la partenza della seconda frazione, mercoledì 22 marzo, con arrivo a Longiano.



"Da sempre con la città di Riccione - aveva spiegato Adriano Amici nella presentazione delle prime due giornate - abbiamo un rapporto molto stretto e per il Gruppo Sportivo Emilia tutto questo ha un significato molto particolare; la Settimana Internazionale di Coppi e Bartali è cresciuta e diventata grande proprio in questa località che tanto ha dato alle nostre manifestazioni. Vorrei ringraziare innanzitutto l’amministrazione comunale di Riccione che si è dimostrata fin da subito disponibile ad accoglierci in quelle che saranno giornate all’insegna del grande ciclismo".

La terza tappa, in programma giovedì 23 marzo, vedrà Forlì protagonista, con partenza ed arrivo nella città mercuriale, anche se non stati ancora resi noti i dettagli della tappa che probabilmente attraverserà l'entroterra forlivese. Venerdì 24 marzo sarà Fiorano Modenese la protagonista della quarta tappa, mentre la cronometro di Carpi decreterà il vincitore finale.