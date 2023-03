Coppi e Bartali, tappa spettacolare sugli sterrati forlivesi. Al velodromo Ben Healy beffa uno splendido Domenico Pozzovivo

Come nelle Classiche del Nord c'erano ampi tratti di sterrato. Ha regalato non poche emozioni la terza tappa della Coppi e Bartali, con partenza da Piazza Saffi e arrivo al velodromo di Forlì, disputata nel nome di due leggende del ciclismo forlivese, Ercole Baldini e Arnaldo Pambianco. A trionfare dopo una splendida azione partita nella discesa verso la città è stato l'irlandese Ben Healy (Ef Education First Esaypost), che ha preceduto uno splendido Domenico Pozzovivo (Israel Premier Tech) e il compagno di squadra Mark Padun. A completare la top ten Johannes Staune-Mittet (Jumbo Visma), Luca Covili (Green Project-Bardiani-Csf), Floris De Tier (Bingoal WB), Fernando Tercero (Eolo Kometa), Walter Calzoni (Q36.5), Felix Engelhardt (Jayco Alula) e Tumen Graat (Jumbo Visma)- Mauro Schmid (Soudal Quick Step) resta leader della classica generale.

La tappa

E' stata festa fin dal primo mattino nel cuore del centro storico della città, dove è stato allestito il "villaggio", con i mezzi dell'organizzazione ad attirare le attenzioni dei presenti. Dopo la presentazione delle squadre a dare il via è stato il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. La tappa, di 139 chilometri, dopo una maxi caduta, si è movimentata sulla salita del Monte Cavallo, con la fuga di Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Antonio Nibali (Astana), Lawson Craddock (Jayco Alula), Dimitri Peyskens (Bingoal Wb), Andrea Garosio (Eolo Kometa), Luca Covili (Green Project Bardiani Csf), Alois Charrin (Tudor) e Jhonatan Restrepo (GW Shimano Sidermec).

I fuggitivi, a cui si è aggiunto Patrick Gamper (Bora Hansgrohe), hanno toccato un massimo vantaggio di 1'28". Al Gran Premio della Montagna di Monte Cavallo è transitato per primo Restrepo, col gruppetto di testa che ha visto l'aggancio anche di Calzoni (Pro Cycling Team), terzo nella classifica generale alla partenza. La fuga si è conclusa al chilometro 116.

Dopo l'ultimo tratto di sterrato, che ha visto un Pozzovivo particolarmente attivo, il portacolori della Israel ha allungato insieme Padun e Healy (entrambi della Ef), guadagnando 20" sul gruppo ridotto a quattordici unità, tra cui il leader della generale Schmid, mentre il secondo gruppetto accusava a poco meno di 20 chilometri dall'arrivo 40 secondi di ritardo. Ai 2 al traguardo il terzetto si è presentato ancora con un margine di 25" da difendere su Schmid, Shaw, Leo Hayter, Calzoni e altri 13 uomini. Al velodromo ha trionfato in volata Healy, precedendo Pozzovivo e Healy. Schmid resta leader della corsa.

