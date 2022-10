Alla scoperta del calcio balilla, al via un corso per tutte le età: "Sport che aiuta a socializzare"

Al via il corso base di Calcio Balilla a Villagrappa. Organizzato dalla Sport Calcino Asd affiliata al Comitato Asi di Forlì -Cesena in collaborazione e con il sostegno del Quartiere 18 (Villagrappa, San Varano e Villa Rovere). Inaugurato martedì, è aperto a tutti, grandi e piccoli, e nasce, spiega il tecnico Asi Carlo Castrignanò, responsabile provinciale Calcio balilla del Comitato Asi di Forlì-Cesena, "con la volontà di insegnare le piccole regole base del gioco del Calcio Balilla. Il calcio balilla da poco riconosciuto dal Coni tra gli sport e giochi tradizionali è adatto a tutti e capace di consentire un elevata socializzazione tra i partecipanti".

Il corso, prosegue Castrignanò, "vuole avvicinare e sensibilizzare al gioco e all’utilizzo di calcini professionali e soprattutto ad un regolamento utile allo svolgimento di tornei e di campionati che regolarmente ogni anno si svolgono nella frazione di Villagrappa. Il calcio balilla ha delle regole precise ed è indispensabile conoscerle se si vuole giocare in contesti organizzati e dove è possibile fare sana competizione e divertirsi magari togliendosi anche qualche soddisfazione. Lo sport aiuta a crescere e socializzare e il calciobalilla è tra gli sport più diffusi visto che è anche quello più praticabile a prescindere dall'età e dalle condizioni fisiche dell'atleta".

Il corso è gratuito e si svolge il martedì e giovedì al Circolo Bondi-Matè di Villagrappa (via Ossi 85 ) dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Presenti nella prima giornata di corso anche il coordinatore del Quartiere 18 Doris Versari e il consigliere del quartiere 18 e membro del Comitato di Zona Maurizio Valli e il presidente dell’ente di promozione sportiva Asi di Forlì -Cesena Elisa Petroni. "Un’iniziativa importante per il nostro quartiere - chiosa Versari -. Siamo soddisfatti sia dell’organizzazione che della partecipazione. Coinvolgere i ragazzi soprattutto e avvicinarli ad un gioco che non sia il solito strumento elettronico, ma consenta di socializzare". Gli iscritti al corso sono una quindicina di atleti di tutte le età, ma è possibile iscriversi anche a corso già iniziato scrivendo una email a asiforlicesena.calciobalilla@gmail.com. Il Termine del corso e la consegna degli attestati il 29 novembre.