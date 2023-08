Dagli europei di Charleroi arrivano due medaglie di bronzo per la Libertas Hockey Forlì

Un’edizione da ricordare quella degli europei 2023 di Hockey in line di scena a Charleroi in Belgio. Per il record di squadre partecipanti (14 nazioni per un totale di 45 squadre nelle varie categorie), per la presenza della Namibia, nazione africana molto attiva in questo sport e ammessa alla competizione, ma soprattutto per la presenza di tre atleti della Libertas Forlì che hanno ben figurato nelle loro categorie. Diego Cimatti, classe 2005, ha vinto il bronzo con gli azzurri Junior (under 19), realizzando il suo primo goal in nazionale.

Undici squadre partecipanti nella categoria Junior, azzurri che arrivano secondi nel loro girone con Spagna, Belgio e Germania, e proprio contro i tedeschi l’atleta forlivese è andato a segno per la prima volta con la maglia azzurra. Nella parte successiva del torneo l’Italia ha sconfitto la Namibia, ma ha ceduto contro la Slovacchia, venendo sconfitta in semifinale dalla Francia. Il bronzo è arrivato nella finalina contro la Slovacchia.

Goal addirittura all’esordio nella prima partita in azzurro contro la forte Francia per Caterina Folli, faentina tesserata con l’hockey Imola ma in forza già da due anni nella under18 forlivese; l’Italia ha perso con Francia, Spagna e Namibia, vinto con Belgio e Gran Bretagna qualificandosi per la semifinale. La parte finale del torneo ha vinto ancora le azzurre sconfitte con Spagna e Francia, ma comunque premiate con il bronzo.

Più sfortunata l'under17 di Michelangelo Carli; gli azzurri hanno battuto all’esordio la Francia (che risulterà poi la vincitrice del torneo) con un rotondo 5-1, vincendo il proprio girone. Nonostante due sconfitte di misura con Slovacchia e Finlandia,sono approdati alla semifinale dove per qualche episodio sfortunato e qualche scelta tecnica non proprio azzeccata, sono stati sconfitti dalla Repubblica Ceca. La finale per il terzo e quarto posto ha riproposto la sfida con la Finlandia e anche in questo caso gli azzurri non sono riusciti nell’impresa. Delusione smorzata dall’ottima prestazione complessiva del giovane forlivese, che con 6 punti complessivi (4 goal e 2 assist) è stato uno dei protagonisti della spedizione U17 azzurra.