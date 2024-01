Dakar 2024, arrivano le prime dune: il duo Schiumarini-Succi trova il giusto feeling col Century CR6

Nella seconda tappa della Dakar 2024 sono arrivate le prime dune. Prova speciale lunga ma scorrevole quella che hanno affrontato domenica i piloti della Dakar 2024. Con 462 chilometri di percorso, e 192 di trasferimento, le difficoltà non sono mancate. Dopo un assaggio di dune per 30 chilometri, la pista si è presentata scorrevole ma sempre con tante pietre, giusto per non dimenticare quelle incontrate allo stage 1 di ieri.

L'organizzazione non ha voluto certamente abbassare l'asticella di questa 46° edizione della Dakar che non sembra deludere le aspettative già dal secondo giorno. Se nelle prime posizioni della classifica la battaglia è appena iniziata, i piloti della categoria Ultimate devono valutare la strategia da adottare per equilibrare la gara. Le piste veloci sono accattivanti, ma non si può giocare il tutto per tutto già al secondo stage. Lunedì ci sarà la tappa Marathon, dove i piloti non avranno l'assistenza dei meccanici al bivacco, quindi i team prima del via dovranno verificare nei minimi particolari i veicoli per garantire la massima efficienza.

Andrea Schiumarini e Andrea Succi si sono alternati alla guida del CR 6, buggy a due ruote motrici, ed hanno affrontato al meglio questa seconda tappa della Dakar 2024, posizionandosi al 14esimo posto in Categoria Ultimate T1.2 Proto 4x2. "Quando abbiamo visto la prima volta il Century CR6, abbiamo subito pensato di chiamarla Kitka, il personaggio che in Batman è in realtà Catwoman, per le sue linee decise ed oggi abbiamo anche provato il suo carattere - dichiara Schiumarini -. Mentre cercavano di superare un concorrente, ci siamo ritrovati su delle lingue di sabbia coperte dalla vegetazione e siamo letteralmente decollati. Devo dire che questa macchina è fantastica. Abbiamo voluto osare un po' e spesso ci siamo trovati ad alzare il piede per non superare la velocità limite da regolamento dei 170 chilometri orari. Una tappa impegnativa ma decisamente nelle nostre corde. Lunedì ci sarà la tappa Marathon ed il feeling è buono."