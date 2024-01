Una sfida lunga 8mila chilometri, conto alla rovescia alla Dakar 2024: al via anche i romagnoli Andrea Succi e Andrea Schumarini

Conto alla rovescia per l'edizione 2024 dell Dakar, che vedrà tra i partenti anche il portacolori del Racing Team Le Fonti Andrea Succi e il pilota di R.Team Andrea Schiumarini. Domenica sono decollati pdall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere Al Ula in Arabia Saudita dove dal 5 al 19 gennaio andrà in scena la competizione motoristica, articolata su tredici tappe di cui una Marathon Crono di 48 ore, 4.727 chilometri di prove speciali su 8.000 chilometri totali.

In questi giorni i mezzi da gara e quelli di assistenza sono arrivati a destinazione, partiti in nave dal porto di Barcellona. I primi giorni di dicembre sono sbarcati a Yanbu, venendo ritirati dalle squadre lunedì per poi essere trasferiti a A Ula sede di verifiche sportive e tecniche. La partenza del prologo è in programma venerdì, mentre il giorno seguente ci sarà prima vera tappa di questa Dakar 2024. Per motivi si sicurezza ASO organizzatore dell’evento ha annullato la solita particolare cerimonia di partenza sempre trasmessa dai canali social network: il tutto sarò svolto in tono minore con una cerimonia giovedì, con una sfilata di tutti i concorrenti per categoria, senza veicoli, alle 18 (la prima foto ufficiale con il veicolo sulla pedana di partenza sarà possibile farla al rientro dopo il prologo di venerdì).

I due piloti romagnoli si sono preparati al meglio in questi mesi per la parte fisica, quella tecnica di navigazione e meccanica per affrontare al meglio questa grande sfida a bordo del Buggy Century CR6, numero di gara 260, messo a disposizione e assistito dal R.Team della famiglia Rickler in collaborazione con gli spagnoli di TH-Trucks. La Dakar è un rally raid, ma è soprattutto un'avventura umana senza eguali. La sua storia è stata costruita nei deserti più belli del mondo con uomini e donne provenienti da tutti gli orizzonti, affrontando una delle sfide sportive più difficili della nostra epoca.

Competizione estrema e gara di orientamento, la Dakar riunisce i principali piloti e copiloti di rally raid, così come concorrenti amatoriali che vengono a realizzare il loro sogno, vivere un'avventura e affrontare la sfida più grande della loro vita su una moto, su un quad, in macchina o in camion. Negli ultimi 40 anni, ogni anno 500 avventurieri provenienti da più di 60 nazionalità si sono riuniti per 15 giorni di una competizione unica in cui si svolgono straordinarie imprese umane.