Dakar 2024, prima prova speciale: buona prestazione per Succi-Schiumarini

Dopo il "giretto veloce" del prologo di venerdì, che ha comunque fatto divertire la maggior parte dei piloti, la tappa di sabato si può finalmente definire tale. Con 127 chilometri di trasferimento e 414 di prova speciale si è entrati in gara su un tracciato, assolutamente nuovo e mai attraversato dalla Dakar, caratterizzato da una predominanza di strade sterrate e rocce e con poca sabbia. I paesaggi, tipicamente vulcanici, sono stati il giusto contorno per una tappa che i piloti hanno dovuto amministrare al meglio. La coppia composta da Andrea Schiumarini e Andrea Succi hanno chiuso al quindicesimo posto nella categoria T1.2 Proto 4x2. La tappa di domenica sarà caratterizzata da altri 400 km di prova speciale dove ci saranno le prime dune ma ancora tante pietre. Come sempre alla Dakar nulla è scontato.



"La Dakar è iniziata, finalmente - le parole di Schiumarini -. E' stato uno stage tempestato di sassi, soprattutto nella parte centrale, dove abbiamo rotto il braccetto dello sterzo, prontamente sostituito in appena 20 minuti. Siamo partiti con un'ora di ritardo, a causa di un intervento medico sul percorso, incontrando il buio troppo presto, e negli ultimi 50 km siamo rimasti nella polvere di alcuni SSV. Sono cose che capitano, ma abbiamo amministrato bene tutta la situazione, evitando anche piante ed arbusti, cosa non scontata durante una tappa come questa. La navigazione è stata alquanto impegnativa ma fortunatamente abbiamo fatto pochi errori, focalizzandoci più sul road book che sulla velocità."