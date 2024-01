Dakar 2024, Schiumarini e Succi superano la tappa "Marathon 48 ore": "Abbiamo vissuto qualcosa di grande"

Andrea Schiumarini e Andrea Succi hanno portato a termine la temutissima e difficile Marathon 48 ore, classificandosi 34esimi nella classifica riservata alle auto e noni nella Categoria T1.2 Prototype Cross-Country Cars 4x2. Prestazione che li fa avanzare nella classifica provvisoria di ben otto posizioni, salendo così al 33esimo posto. In questa Marathon 48H il volante è stato affidato alle mani di Schiumarini con Succi alla navigazione.

"Considerando la mia esperienza del 2019 devo dire che una tappa così dura e difficile non me la ricordo - le parole di Succi -. La navigazione è stata molto difficile per via di alcuni Waypoint nascosti lungo il tracciato, penso che questa tappa mi abbia insegnato la navigazione più degli stage fatti prima della Dakar, paesaggi e colori che non mi sarei mai immaginato di vedere, emozionante il campo bivacco di questa notte, proprio come nelle pagine della storia scritte di questo evento, con il minimo indispensabile sotto un celo di stelle. Siamo consapevoli di aver fatto una buonissima Marathon e di portare la nostra “Kikta” (il Century CR6, ndr) il più in forma possibile per l’ultima settimana di questa Dakar. Schiumarini ha messo l'auto alla frusta, ma per affrontare questo tipo di dune la cavalleria ci vuole tutta e lui è stato molto bravo. Sulle dune è il top".

Schiumarini racconta così la 48 ore: "Si è rivelata una tappa durissima - esclama -. Dune, dune è ancora dune della massima difficoltà L1/L2/L3. Una distesa infinita chiamato Quarto Vuoto, un luogo dai colori incredibili, paesaggi mozzafiato. Sembrava di essere sulle Alpi. Solo che al posto della neve c’è sabbia multicolore. Abbiamo usato tutte le nostre forze per portare il Century CR6 al traguardo. Purtroppo mentre cercavano di uscire da un buco infernale siamo decollati e l’impatto violento con una duna ci ha sensibilmente modificato l’anteriore del Century, per fortuna solo esteticamente. Abbiamo dormito al bivacco B con tutti i confort: tenda sacco a pelo e razione kit militare. E siamo consapevoli che finire questo Stage è stato veramente qualcosa di grande, perché se vi devo dire la verità io dei passaggi così sulle dune non li avevo mai fatti e nemmeno pensavo si potessero fare".

Dopo l’arrivo di questa terribile Marathon 48h le assistenze si prendono cura dei mezzi per un rialzo meticoloso andando a verificare più particolari possibili messi a dura prova in questa tappa. Direttamente dal campo assistenza Marco Purzychi uno degli angeli custodi del Century assieme a Miguel informa "che in linea di massima Kitka è in forma. Esteticamente è segnata da quell’inconveniente dopo l'impatto con una duna, ma la struttura è integra". Finito il controllo le assistenze porteranno i mezzi da gara e tutte le attrezzature a Riyadh, un lungo trasferimento di oltre 1000 chilometri. Intanto i tutti gli equipaggi sono in volo aereo per raggiungere Riyadh dove sabato avranno il meritato giorno di riposo. Domenica i ripartirà per la settima tappa Riyadh-Al Duwadimi con i suoi 483 chilometri di prova speciale.