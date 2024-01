Dakar 2024, Schiumarini-Succi attendono la tanto attesa “Crono 48”

La Dakar entra nel Quarto Vuoto. La tappa numero 5 della 46esima edizione ha visto le meravigliose dune del deserto più misterioso. Dopo un lungo trasferimento, oltre 500 chilometri, i piloti hanno finalmente incontrato un tracciato con 100% dune del Rub al Khali, chiamato anche Quarto Vuoto, il deserto più esteso al mondo. La tappa contava soli 118 chilometri che hanno comunque reso la prova speciale tutt'altro che facile. Andrea Schiumarini e Andrea Succi hanno chiuso lo stage 5 in 12 posizione nella categoria Ultimate T1.2 Proto 4x2, occupando la 43esima nella generale.

"Dopo 500 chilometri di trasferimento siamo entrati in speciale alle 15, sapendo di dover lottare contro il tempo per evitare le tenebre - afferma Schumarini -. Quindi abbiamo spinto sull'acceleratore fino al km 90. Da quel momento avevamo il sole del tramonto alle spalle che allungava le ombre non permettendo una lettura del terreno precisa. Le dune erano stupende e il Century CR6, grazie al suo poderoso V8, ci ha permesso di gestirle al meglio, soprattutto quando era necessario stare nella parte alta della duna. Anche mercoledì è stata una giornata da segnare nel diario di questa Dakar".

Giovedì ci sarà la tanto attesa Crono 48H, la novità di questa edizione, dove alle ore 16.00 un segnale acustico verrà mandato sui dispositivi di cui sono dotati tutti i concorrenti, imponendo uno stop della gara. I piloti dovranno raggiungere uno dei 6 bivacchi allestiti lungo il percorso. All'alba del giorno dopo si torna in gara.