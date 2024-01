Dakar 2024, Schumarini-Succi chiudono alla grande la tappa Marathon: 39esimi nella generale

Con lo stage 4 si è chiusa la tappa Marathon che ha visto i piloti impegnati nella Dakar 2024 in due giornate di gara con un'assistenza ridotta e con una notte passata nelle tende senza la carovana degli shoreteam. Una prova speciale di soli 299 chilometri con una navigazione veramente complicata. Anche in questa sezione ci sono state dune molto lunghe, veloci e non meno complicate di quelle presenti nello stage di lunedì. L'organizzazione aveva annunciato una tappa più facile, ma i piloti hanno imparato a diffidare del "facile" scritto sulla descrizione del percorso.



Andrea Schiumarini e Andrea Succi restano saldi alla decima posizione in categoria Ultimate T1.2 anche in questa tappa, scalando al 39esimo posto nella classifica generale. "Siamo stati cauti e nelle pietraie abbiamo risparmiato sulla velocità per evitare l'inconveniente delle forature, che oggi poteva essere compromettente - l'analisi di Schiumarini -. Qualche errore con la navigazione ci ha portato, in alcuni tratti, a vagare sulle colline saudite. Il pericolo più alto è stata la polvere e oggi ne abbiamo incontrata tanta. Nella parte finale le dune veloci ci hanno fatto divertire e il CR6 è stato veloce e preciso, una vera pantera. Personalmente mi sono divertito molto nel confronto con un Toyota T1+ negli ultimi 12 chilometri. Abbiamo chiusi decimi, non male".