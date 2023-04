Dalla rabbia al divertimento: Andrea Schiumarini racconta la sesta tappa del Morocco Desert Challenge

“Una prova che ci ha fatto arrabbiare, prima, e divertire poi”. Andrea Schiumarini chiude al 27esimo posto la sesta tappa del Morocco Desert Challenge, un anello intorno a M’Hamid disegnato su un tracciato impegnativo. Il percorso è stato ridotto a 150 chilometri dall’organizzazione, ma senza tralasciare la parte tecnica della navigazione che in questa prova è stata fondamentale. Schiumarini, affiancato dal navigatore Ricky Rickler, occupa la 33esima posizione nella classifica generale. “Un rally raid racchiude sport, preparazione, avventura, lavoro di squadra e anche un pizzico di follia. Perché per affrontare il caldo oltre i 45 gradi, la sabbia che riesce ad entrare ovunque ed una navigazione particolarmente complicata, ci vuole una sana e folle passione - afferma il pilota forlivese -. Una prova che ci ha fatto arrabbiare, prima, e divertire poi. I paesaggi sono sempre più incredibili e l'organizzazione della gara sta facendo un lavoro incredibile per rendere questo Morocco Desert Challenge, veramente estremo”.