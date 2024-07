Denny Fattini realizza un sogno: podio allo Slalom Predappio - Rocca delle Caminate

In una domenica calda e afosa di luglio si è svolta con il Patrocinio del Comune la sesta edizione dello Slalom Predappio Rocca delle Caminate, tre i chilometri del percorso leggermente ridotto rispetto alla storica cronoscalata con tre postazioni di rallentamento con birilli, il tutto secondo le regole che sono imposte dall’ente di promozione Msp per il rilascio delle autorizzazioni e l’ordinanza di chiusura della strada da parte della Provincia di Forlì-Cesena e conseguente nulla osta della Prefettura di Forlì-Cesena.

Ben 124 piloti al via provenienti da tante regioni hanno potuto contare su una logistica unica con grandi spazi e servizi messa a disposizione dall’amministrazione comunale che, con il primo cittadino Roberto Canali ha seguito personalmente la macchina organizzativa di Brm e Racing Team Le Fonti, organizzazione che ha schierato sul percorso 26 volontari di percorso muniti di bandiere di segnalazione, estintori, filler e scope, tutti collegati via radio con la direzione gara, non da meno il piano sanitario con due ambulanze con personale a bordo e due medici di gara rianimatori, a disposizione anche due carri attrezzi con operatori. Le macchine divise in molteplici categorie a seconda della preparazione dalle turismo moderne e storiche per arrivare a veri e propri prototipi che hanno dato spettacolo al tanto pubblico di appassionati.

E veniamo alla gara dei portacolori del Racing Team Le Fonti che con tanta soddisfazione ha portato sul terzo gradino dell’assoluta Denny Fattini con il suo Proto Fuga 1000 autocostruito, un sogno che Denny aveva sin da ragazzino. "Avrò avuto 14 15 anni o forse meno - le parole del civitellese -. La prima gara automobilistica che mi portò a vedere mio babbo è stata la Predappio/Rocca delle Camminate. Piu o meno 25 anni fa. Ero uno spettatore, vedevo i piloti come dei miti, anche il più lento per me era un grande, era sulla macchina, non nell'erba. Passarono gli anni e andavo a vedere la Predappio-Rocca tutti gli anni, e si aggiunse anche il challenge a Meldola dietro alla Cosmogas. Una volta avuta la patente il giro delle gare da vedere si allargò, ma sempre da spettatore, al massimo si andava la settimana prima della rocca a fare i giri la sera con la Delta. Proprio un anno a Meldola, colpito da quei formulini autocostruiti, mi piacque l'idea di poter costruire un auto. Da li nonostante fossi fuori da mondo delle corse, me non so bene neanche io come ho fatto, iniziai a progettare e costruire un’ auto. Iniziò a prendere forma il telaio bracci ecc. Ma ancora non sognavo neanche di poter gareggiare con lei alla Predappio-Rocca, di incolonnarmi in mezzo a piloti veri, non avrei immaginato di essere in fila con il mitico Arturo e la sua Osella blu, pensavo. Ci vollero 5 anni a finirla".

"La prima volta che la provai ebbi una inaspettata sensazione che ricordo ancora, pensai...ho costruito una vera auto da corsa senza averne mai guidato una, infatti non so come si fa - continua -. A metà rettilineo del Happy Valley, durante un evento, cavai gas, perchè non sapevo se avrebbe potuto rallentare abbastanza per fare la curva. "Che ingenuo", mi fece subito capire, "idai pure il gas, altrimenti alla curva non ci arriviamo". Saltando tutto ciò che c'è stato in mezzo, arriviamo a questa competizione. Finalmente sono riuscito a rendere onore al mio progetto, di farla salire al podio a Predappio, secondo di categoria e terzo assoluto". Il suo primo anno con le Avon, invece di gomme come il marmo, ha fatto vedere cosa sa fare (anche se saprebbe fare ben di più). E' stato un traguardo che all'inizio non sognavo neanche, ma dallo scorso anno puntavo a raggiungere, che ho sfiorato il 3°assoluto con delle gomme Hankook di 0.17secondi.

Scorrendo la classifica al sesto posto e vittoria nella categoria Kart Cross per il meldolese Marco Camporesi. Il portacolori del Racing Team Le Fonti dopo le prime gare dove, se anche per pochi decimi era stato dietro ad Enrico Digani qui in casa è riuscito a sopravanzarlo con una bella prestazione. Undicesima piazza assoluta e seconda nella categoria Rally C per Mirco Viroli e Manuel Andreini i meldolesi a bordo della Mitsubishi Lancer Evo 8 nonostante una gara in crescendo non hanno potuto fare nulla sulla più moderna e performante Skoda Fabia R5 di Casadei-Graffieti. Seconda posizione nella categoria Storiche C per Mauro Billi con la Fiat Uno Turbo Totip, il bravo pilota ravennate ha dovuto fare i conti con un assetto non proprio adatto hai tornanti della Rocca e ha dovuto cedere il passo a Alviero Zenzani Talbot Lotus, per Billi però la soddisfazione e l’emozione di vincere il premio intitolato al compianto Fabrizio Bertaccini che la sua famiglia in tutte le edizioni ci tiene a istituire. Terzo posto nella E.2 per il veterano Arturo Alessandrini che anche in questa edizione ha portato sui tornanti della Predappio-Rocca la sua Sport Osella PA.9, vettura che ha vinto con Tambone anche una edizione della storica salita, quindi un pezzo importante che il pubblico a potuto ammirare. Sesto nella categoria E.1 per Carlo Neri con il Proto 1000 che concede troppa differenza di peso hai suoi avversari.

Un sesto posto anche nella CT per Christian Barbera per lui una stagione sfortunata, domenica manche uno fermo per il cambio bloccato, risolto il problema del cambio ripartito perdita della cinghia dei servizi conseguente riscaldamento temperatura acqua, al traguardo ma con attenzione a non fare danni più grossi. Gara sfortunata per Davide Petretti che urta il muretto in uscita della birillata 2 e si deve fermare, per lui solo una manche buona che gli vale il quinto posto della ST.C. All’arrivo anche Antonio Maddalena con la Fiat Punto e la “famiglia volante” Di Lauro, babbo Luca alla guida e Roberto il figlio alle note con la Fiat Ritmo 60, per Maddalena e i Di Lauro una vera passione con vetture auto assemblate senza grosse pretese con l’imperativo di poter dire “Io C’ero”. Slalom da dimenticare per Franco Filippi Lancia Fulvia e Enrico Campana Renault 5 GT Turbo subito fermi per guasti meccanici. La gara è stata vinta dal forte pilota aretino Daniele Giannini che con la sua Radical si è lasciato alle spalle Luca Mazzari Formula Gloria e il nostro Denny Fattini Proto 1000 fuga. Il prossimo appuntamento con la Coppa Romagna Slalom è per il 15 settembre con Galeata-Monte delle Forche.