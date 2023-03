Di corsa ed in bicicletta: conto alla rovescia per la terza edizione del Duathlon Città di Forlì

La Asd Nob Club & Grip Dimension organizzano nel weekend la terza edizione del Duathlon Città di Forlì, campionato regionale di Duathlon Sprint assoluti e Age Group nel cuore della Romagna. Piazza Saffi sarà il nuovo della manifestazione ed ospiterà già da sabato, a partire dalle 15, l'Expo Village. Dalle 16 alle 19 ci sarà la consegna dei pettorali, mentre alle 18.30 il briefing tecnico. Domenica è il giorno delle gare. L'expo Village aprirà alle 17, con la consegna dei pacchi gara e pettorali (dalle 7 alle 8.15 per la categoria Giovani e Giovanissimi, mentre dalle 8 alle 10 per il Duathlon Sprint). Alle 8.45 inizieranno i preparativi per la prima edizione del Duathlon Kids, che scatterà alle 9 (seguirà una merenda dalle 10 alle 12). Alle 12.15 ci sarà la partenza del Duathlon Sprint batterie donne, mentre alle 12.30 ci sarà la partenza della betteria maschile. Al termine, intorno alle 14, pasta party e cerimonia di premiazione.

In occasione della presentazione della manifestazione, il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo ha incontrato Manuel Lama, atleta forlivese che sabato parteciperà agli Europei di Duathlon di Caorle in provincia di Venezia, in veste di atleta paralimpico della Nazionale Italiana. "Sono molto contento di poter augurare, a nome dell’Amministrazione Comunale, un in bocca al lupo ad un atleta come Manuel che rappresenta tutta la città di Forlì in una importante competizione Europea. Inoltre avremo anche il piacere di averlo con noi in piazza Saffi durante la terza edizione del Duathlon Forlì" .

I percorsi

La frazione "run", con partenza e arrivo da Piazza Saffi, vedrà gli atleti attraversare Corso della Repubblica via Oberdan, via Giorgio Regnoli e largo De Calboli, un circuito da effettuare 4 volte per la prima frazione (5 chilometri), mentre da ripetere 2 volte per la terza frazione (2,5 chilometri). La franzione "bike" con partenza da Piazza Saffi vedrà un percorso di 10,5 chilometri da effettuare due volte. Gli atleti percorreranno Corso Mazzini, viale Vittorio Veneto, rotonda Santa Chiara, via Monte San Michele, via Cadore, via Trentola, via la Carlina, via Del Canale, via Cadore, Via Monte Pasubio, via Gorizia, Via Monte San Michele, Rotonda Santa Chiara, viale Vittorio Veneto, rotonda Porta San Pietro e di nuovo Corso Mazzini.

Duathlon Kids

La cornice di Piazza Saffi accoglierà la prima edizione del Duathlon Kids. La gara sarà aperta a tutte le categorie di giovani/giovanissimi che potranno confrontarsi sui circuiti tecnici e cittadini della Città di Forlì. Le distanze saranno differenti a seconda delle categorie (Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi). Possono partecipare tutti coloro che previa iscrizione siano tesserati per la Fitri ed in regola con l’anno 2023. E’ prevista la possibilità di tesseramento giornaliero al costo aggiuntivo di 5 euro. Tutti gli atleti dai 12 anni in su (anno solare) devono essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico specifico per il triathlon; Tutti gli atleti appartenenti alle categorie Giovanissimi devono essere in possesso di idoneo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valido un anno solare. Per le squadre l’iscrizione è tramite il portale Icron, procedi cliccando sul pulsante sottostante. Per gli atleti individuali Ftri - tesseramenti giornalieri scrivere a info@tempogara.it