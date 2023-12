Premio "Rombi di Romagna" a Dino Zoli e Giancarlo Minardi: "Rappresentano la nostra terra nel mondo"

Hanno il pregio di aver portato l'eccellenza romagnola in giro per il mondo. Il primo con un'azienda forlivese, impegnata ad illuminare gli autodromi inseriti nei calendari di Formula Uno, Formula E e MotoGp; il secondo per aver costruito e messo in pista una scuderia che ha lanciato tra gli anni 80 e 90 giovani talenti in Formula Uno (Alessandro Nannini e Giancarlo Fisichella per citarne due come esempio) per poi contribuire a riportare la massima serie automobilista su un circuito che ha scritto pagine e pagine di storia dei motori, l'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Dino Zoli e Giancarlo Minardi hanno chiuso la terza edizione di "Rombi di Romagna", la manifestazione dedicata alle realtà agonistiche, professionistiche e amatoriali delle due e delle quattro ruote che hanno sede in Romagna a cura del Ferrari Club di Forlimpopoli e che ha animato il weekend artusiano in Piazza Garibaldi, ai piedi della Rocca Albornoziana. Entrambi hanno ricevuto per mano del presidente del Ferrari Club Forlimpopoli, Filippo Ambrosini, il premio dedicato alla manifestazione.

Un "Ferrarista solido"

Zoli si è definito un "Ferrarista solido": nella sede della Fondazione Dino Zoli in viale Bologna 288, a Villanova di Forlì, custodisce una F2001, monoposto con la quale il Cavallino Rampante ha vinto il mondiale piloti con Michael Schumacher e quello Costruttori grazie anche al contributo di Rubens Barrichello. La monoposto è esposta insieme alla gabardina di Enzo Ferrari, il soprabito datato 1947 e conservato in un sottotetto a San Venanzio per oltre 50 anni e acquistato nel 2002 all’asta. "Non è così comune avere in casa una Ferrari di Formula Uno, è un qualcosa di particolare", ha detto. L'imprenditore ha quindi ricordato il legame che ha Forlì con il Circus della Formula Uno: "Abbiamo una nostra società (la DZ Engineering, ndr) che illumina i circuiti di F1 e proprio quindici giorni fa abbiamo illuminato quello di Las Vegas. Quindi potete immaginare la soddisfazione nel rappresentare la Romagna in quel mondo".

Verso un 2024 ricco di eventi

Giancarlo Minardi non ha bisogno di presentazioni. Ventuno stagioni in Formula Uno dal 1985 al 2005, con 340 gran premi per una storia che parla di una F1 d’altri tempi, in cui la passione e la creatività di un gruppo ristretto di persone, guidate dalla lunga visione di un capitano coraggioso, potevano consentire di gettare il cuore oltre l’ostacolo per coltivare e realizzare il sogno di correre nella massima serie automobilistica mondiale. Dal dicembre del 2020 è presidente del Consiglio d'Amministrazione di "Formula Imola", la società che gestisce l'autodromo del Santerno. E il 2024 del "Dino ed Enzo Ferrari" si annuncia ricco di eventi motoristici: "Siamo alla fine di un anno importante, anche se il 70esimo dell'autodromo non è stato fortunato per via dell'alluvione di maggio che ha fatto saltare il Gran Premio di Formula Uno e quella recente che ha causato ancora più danni, ma è stato comunque un 2023 perchè ci ha aperto tante porte e nel 2024 gli appassionati potranno di automobilismo potranno divertirsi. Incominciamo con il Wec (19-21 aprile, ndr), con otto case automobilistiche presenti, compresa la Ferrari che sta lavorando per schierare la terza vettura e che pochi giorni fa ha girato proprio a Imola con Robert Kubica. Poi ci sarà il mondiale di Formula Uno (17-19 maggio, ndr), il trofeo Aci e il Le Mans Series per poi chiudere la stagione con le Finali Mondiali Ferrari. Sarà quindi un anno molto interessate".

Il bilancio di "Rombi di Romagna"

Auto e moto d’epoca, ma anche mezzi custom e del mondo tuning, sono stati i protagonisti della manifestazione in Piazza Garibaldi. "Siamo particolarmente contenti di come è andata e il meteo ci ha aiutato nella giornata di domenica dopo un sabato particolarmente ventoso - tira le somme Ambrosini -. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di ospitare nella Chiesa dei Servi Paolo Simoncelli (padre dell'indimenticato Marco, campione della 250cc, ndr), che ci ha regalato una serata straordinaria alla presenza dello speaker degli autodromi di Imola e Misano Boris Casadio. Abbiamo accolto le realtà motoristiche della Romagna e appassionati che amano i motori e le competizioni. Quest'anno abbiamo inoltre coinvolto le forze dell'ordine, con Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri con tematiche legate alla sicurezza stradale".