Con i suoi levrieri dà spettacolo: un civitellese al terzo posto nel campionato europeo di 'Disc Dog'

Medaglia di bronzo per il civitellese Fabio Cantoni, 39 anni, ai campionati europei di "Disc Dog" che si sono tenuti sabato 25 e domenica 26 settembre a Cumiana Piemonte, in provincia di Torino. Con la sua Aria, femmina di 6 anni di levriero whippet, razza canina britannica, Cantoni è infatti salito sul gradino più basso del podio. Nono posto per l'altro whippet dell'addestratore civitellese, Cleo.

Il 39enne si è classificato terzo nella competizione europea di specialità Throw & Catch, che vedeva la partecipazione di circa 100 binomi provenienti da tutta Europa. Per il whippet Aria si tratta di una bella rivincita: a un solo anno di età venne investita da un'auto che gli causò la rottura di una zampa. Dopo diverse operazioni e mesi di riabilitazione, eccola salire sul gradino più basso del podio in una gara continentale.

"Ho iniziato per gioco, nel mondo del disc-dog la fanno da padrone i border collie quindi era quasi strano all'inizio vedere dei whippet che praticavano la disciplina. Tre anni fa - ha detto Fabio - quando feci la mia prima gara mai avrei pensato di poter arrivare terzo in un campionato europeo. Il mio più grosso ringraziamento lo devo fare ad Aria che allo start guardandoti sembra che ti dica "lancia in lunetta poi al resto penso io" un cane cecchino che abbaia con il disco in bocca. Bravo anche Cleo, che è arrivato al nono posto"

Il disc-dog

Cantoni, originario di Civitella di Romagna ma da anni residente a Forlì, è al primo grande risultato in ambito europeo. Una passione, quella per i levrieri e il disc dog, nata pochi anni fa. Si tratta di un'attività sportivo-acrobatica che consiste in prove di abilità dell'animale nell'afferrare il frisbee lanciato, appunto, dal proprio padrone. Le competizioni di disc dog si suddividono in 2 discipline. Il Freestyle è un'esibizione di 2 minuti con più dischi, musica propria e con 4 giudici che esprimono il loro giudizio. La seconda disciplina, dove Cantoni si è classificato al terzo posto, è il Throw & Catch: si ha un minuto di tempo, con il campo diviso in 4 zone con una lunetta centrale e un punteggio determinato dal numero di lanci e 'prese' da parte del cane a seconda delle zone.