Dominio forlivese all'Italian Baja di Primavera Artugna Race 2024: Mengozzi vince il "derby" contro Schiumarini

I team forlivesi "My Racing Autosport" e "Racing Team Le Fonti" protagonisti a Pordenone all'Italian Baja di primavera Artugna Race 2024. Tra i 30 partecipanti c'erano infatti anche i forlivesi Manuele Mengozzi (navigato dal modenese Mirko Palladini), arrivato primo assoluto e di categoria T1 sulla performante Toyota Hilux Overdrive, e Andrea Schiumarini (navigato da Andrea Succi), a bordo del Mitsubishi L200 R-team, subito alle spalle del duo Mengozzi-Palladini. I piloti romagnoli hanno fatto così bottino pieno alla prima gara del Campionato Italiano Cross Country.

Bravo senza dubbio Mengozzi a ripetersi sul gradino più alto del podio dell’Artugna, bissando la vittoria dell’anno scorso. Ma il Toyota Hilux targato My Racing Autosport ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto ai mezzi avversari, autentica prova di forza su un tracciato compatto che esalta le capacità velocistiche. Il driver romagnolo ha preso subito il comando e non l’ha ceduto nemmeno nel finale, mentre il duello per la seconda posizione d’onore spetta al dakariano Schiumarini,navigato dal pilota e navigatore Succi solo per questa occasione dopo la loro partecipazione alla Dakar schierato da Racing Team Le Fonti.

Domenica sul palco d’arrivo è stato consegnato anche il trofeo “Giulia Maroni” a Elisa Tassile, un abbraccio ideale tra la amica-navigatrice recentemente scomparsa e la navigatrice che ha vinto la gara del SBS con calde lacrime di commozione. La seconda gara di campionato si disputerà il 4-5 maggio al Baja Colline Metallifere.