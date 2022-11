Doppio argento tricolore per Fabio Scozzoli agli Assoluti di nuoto in vasca corta

Argento tricolore per Fabio Scozzoli agli Assoluti di nuoto in vasca corta, in svolgimento a Riccione. Il forlivese, 34 anni portacolori dell'Imolanuoto, ha chiuso i 100 rana col tempo di 57"83, preceduto dal compagno di squadra Simone Cerasuolo che ha stoppato il cronometro in 57"04, a cinque centesimi dal tempo limite. Terzo Gabriele Mancini, soprendente campione dei 200, che col tempo di 57"89 ha detronizzato il personale precedente di 58"49. Nei 50 Cerasuolo ha ribadito il pass iridato, vincendo in 25"90 e respingendo le velleità di Scozzoli che ha toccato in 26"18 e Federico Poggio che ha concluso in 26"74. Per l'atleta forlivese niente pass iridato per Melbourne.