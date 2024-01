Atletica, debutto col botto con Carlotta Fedriga: doppio record per la 19enne forlivese

Debutto con il botto per la diciannovenne forlivese Carlotta Fedriga, in forza dell'Edera Atletica e allenata dalla mamma Giuliana Spada, olimpionica ed ex pluri primatista nazionale. Lo scorso weekend nell’impianto indoor di Ancona, Fedriga è tornata in pista a 5 mesi di distanza dall’ultima gara, gli Europei di Gerusalemme ed è subito un doppio primato. Sabato ha vinto i 200 metri, gara con 192 iscritte provenienti da tutta Italia, ottenendo il crono di 24”06 primato indoor superato di 4 decimi (era 24”45 del 2023).

Domenica si è invece presentata nei 60 metri, prova con ancora più partenti, ben 240. Anche qui davanti a tutte con una una stupenda volata fino all’arrivo e un risultato a dir poco clamoroso, 7”39 ben 16 centesimi di primato personale (7”55 il precedente). Da sottolineare che entrambe le prestazioni pongono la forte velocista azzurra ai primi posti delle graduatorie nazionali assolute. Altre belle prestazioni per il gruppo agonistico dell’Edera Atletica, sono arrivate soprattutto dagli sprinter.

Sofia Bedeschi, classe 2006, sabato a Modena ha vinto i campionati regionali under 20 nei 60 metri con il tempo di 7”79, dimostrando continuità di rendimento dopo l’ottimo primato personale di 7”69 fatto ad Ancona il 14 gennaio scorso. Adam Gouem (2006), sempre ai regionali di categoria di Modena, ha vinto il titolo dei 60 ostacoli con il tempo di 8”36, gara che ha visto salire sul secondo gradino del podio il compagno di squadra Paolo Bolognesi (2006). Infine Alice Cecchini, classe 2002, nei 60 ostacoli ha conquistato la medaglia d’argento.