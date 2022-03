E' la barista degli studenti dell'Itaer: Monia Milandri vince la Supermarathon di Fano

La forlivese Monia Milandri ha vinto domenica la sesta Supermarathon di Fano. L’atleta della Forlì Trail Asd ha partecipato al classico appuntamento marchigiano nella distanza da 44 chilometri, affermandosi per distacco con il tempo di 4 ore, 7 minuti e 6 secondi. Partenza alle 9 nel circuito Marconi, un sali e scendi continuo nel circuito ciclistico a pochi passi dal mare per una giornata di sport e amicizia, con il freddo che ha messo a dura prova gli atleti, ma non ha rovinato la festa. Per Monia si è trattata della sua prima affermazione in una maratona, ed è stata festeggiata da tutto il personale e dagli studenti dell’Itaer di Forlì, dove lavora al bar della scuola.