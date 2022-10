E' scomparso nel 2021: il Roma Club Forlì ricorda con un Memorial l'amico Carlo

Il Roma club Forlì, che rappresenta uno dei gruppi di supporters romanisti più attivi a livello internazionale, ha reso omaggio a Carlo Vimercati, disputando un triangolare di calcio a 7 con il coinvolgimento di tanti tifosi giallorossi . Carlo, deceduto nel maggio 2021 all’età di 93 anni, era infatti un assiduo frequentatore delle partite della squadra di calcio a 7 del Roma club Forlì ed in suo onore era stata predisposta la maglia personalizzata con il numero 27.

La manifestazione, spiegano dal Club, "ha voluto celebrare una persona che si e’ sempre dimostrata positiva ed attiva, tutt’ora presente nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto". Le 3 squadre, in cui hanno giocato Massimo, Alice e Lorenzo, rispettivamente figlio e nipoti di Carlo, si sono riunite al fischio finale in un grande abbraccio, "dimostrando ancora una volta che un evento sportivo rappresenta un bellissimo momento di incontro, nel ricordo di persone che sono state, e devono continuare ad essere, un esempio per tutti".