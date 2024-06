Easy Kart Trophy, Samuele Marchetti ancora leader del campionato: 2° posto a Cervia

Secondo posto per Samuele Marchetti nella quinta prova del Easy Kart Trophy, che si è disputata all'Happy Valley di Cervia. Il portacolori del Racing Team Le Fonti ha trovato un buon feeling col suo Birel motorizzato TM R2 fin dalle prove libere dove con un 40.692. Nelle qualifiche il pilota forlivese si è migliorato, ma il crono di 40.411 non è bastato per stare davanti a Lorenzo Bellandi e al poleman Andres Zanotti. Nella sprint race Marchetti, scattato dalla terza casella, è stato scavalcato da Donini, per poi ripassarlo concludendo quindi al terzo posto.

Nella pausa prima della finale il pilota del Racing Team Le Fonti in accordo con i suoi tecnici ha apportato delle modifiche al suo Birel sulla base delle sensazioni e dei tempi della sprint race. In partenza della finale Marchetti è stato passato ancora da Donini, ma già al terzo giro è riuscito a riprendersi la posizione e dopo poche curve ha scavalcato anche Zanotti. Marchetti non è riuscito a ricucire il gap da Bellandi, accontentandosi del secondo posto.

Un piazzamento che gli consente di mantenere la testa della classifica Easy Kart Trophy R2 a due round dalla fine. Marchetti sarà di nuovo in pista il 23 giugno per la gara di Campionato Italiano ACI-Karting sulla pista di Val Vibrata in provincia di Teramo. La partecipazione a questa gara è mirata per poi essere al via sullo stesso circuito nella gara FIA valida per il Campionato Europeo del 1 settembre.