Easykart Trophy, Marchetti resta leader del campionato: bel podio a Cremona

Samuele Marchetti protagonista nel terzo round dell'Easykart Trophy, disputatosi a Cremona. Il portacolori del Racing Team Le Fonti ha chiuso al secondo posto, risultato che lo mantiene in testa al campionato. Nelle prove cronometrate Marchetti ha ottenuto il miglior tempo con 47”627 con i primi cinque piloti racchiusi in due decimi. Il pilota romagnolo è stato molto veloce anche nelle qualifiche per la griglia della Sprint Race, piazzandosi secondo ad un solo centesimo da Pastorino. In gara è scattato molto bene, prendendo la testa della gara che ha mantenuto fino al settimo giro quando è stato scavalcato Pastorino.

Nella finale Marchetti ha mantenuto la seconda posizione fino al terzo giro, quando ha dovuto cedere la posizione a Cugini con il quale ha dato vita ad una bella lotta fatta di sorpassi e contro sorpassi. A cinque giri dalla fine il forlivese ha sferrato l’attacco decisivo a Cugini, riprendendosi la seconda posizione che ha conservato in sicurezza fino alla bandiera a scacchi recuperando anche parte del distacco a Pastorino. Per Marchetti anche la soddisfazione del giro veloce in gara, fermamdo i cronometri con un 48”401.

Un finale di gara in crescendo per il Pilota del racing Team Le Fonti che in questa gara ha voluto provare il telaio Birel che si è rivelato molto competitivo in abbinamento con Il motore TM. Con questo ottimo risultato Marchetti conserva la testa della classifica con 101 punti. Seguono Cugini con 88, Pastorino con 63 e Giacomo Bellandi con 61. Il prossimo appuntamento con il Campionato EasyKart Trophy è per il 12 maggio sulla pista South Garda Karting di Lonato in provincia di Brescia.