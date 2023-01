"Ecco chi era Ercole Baldini": il Treno di Forlì raccontato dal giornalista Bebbe Conti

Beppe Conti, oggi scrittore, è stato per molti anni redattore de "La Gazzetta dello sport" e, successivamente, responsabile del settore ciclismo di "Tuttosport". È autore del libro "Baldini, una leggenda italiana", edito da Minerva, che sarà presentato giovedì sera in anteprima nazionale nel Salone Comunale di Forlì. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda mercoledì, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Conti ha anticipato alcuni temi del libro e della storia del grande campione.

"Baldini è stato per alcuni anni il più forte al mondo, senza perdere un briciolo della sua umanità - afferma -. Mi vanto di essere stato suo amico e questo libro in un certo senso glielo dovevo. Anni fa mi disse che gli sarebbe piaciuto che scrivessi un libro su di lui. Da un po' ci stavo lavorando, adesso lo presentiamo al pubblico nel giorno in cui Ercole Baldini avrebbe compiuto novant'anni".