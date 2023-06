Edera Atletica, nel weekend ad Agropoli si assegnano i tricolori under23

Sono tre ragazze le portacolori dell’Edera Atletica che parteciperanno ai Campionati Italiani Under 23 in programma oggi e domani ad Agropoli (Salerno) . Anna Spada nei 400 metri piani, Martina Fedriga nel getto del peso e lancio del disco e Alice Cecchini nei 100 metri ad ostacoli.

La prima a entrare in pista nelle batterie di qualificazione dei 400 metri sarà Anna Spada, iscritta con il 9° tempo di accredito, 56”03 corso quest’anno. E’ lecito aspettarsi un ingresso in finale per la Spada, in virtù del personale ben più basso, 55”23 e dell’attuale stato di forma.

Scenderà successivamente in pedana la forte lanciatrice forlivese Martina Fedriga, nel lancio del disco, specialità che da anni la vede protagonista nelle manifestazioni nazionali. Per lei un accredito di 41,84 metri ottenuto quest’anno. Sempre la Fedriga, domenica, tornerà in campo per disputare la gara del getto del peso. E proprio da questa prova potrebbero arrivare le migliori soddisfazioni, visti i grandi progressi fatti in stagione, tali da farle fissare un personal best di 12,97 metri.

La terza Ederina presente sarà Alice Cecchini nella gara dei 100 ostacoli. Anche per la Cecchini lo stato di forma è ottimo, lo dimostrano le ultime gare dove ha abbassato il suo record per ben 2 volte, fino al tempo di 15”13, per cui è legittimo sperare in una prestazione sub 15”



Potremo tifare le nostre ragazze online, su atletica.tv

Sabato 17/06

ore 11:05 - 400m F Batterie, Anna Spada

ore 17:15 - Disco F, Martina Fedriga

ore 18:05 - 100hs F Batterie, Alice Cecchini

ore 19:15 - 100hs F Finale, ev. Alice Cecchini

Domenica 18/06

ore 10:30 - Disco F, Martina Fedriga

ore 10:50 - 400m F Finale, ev. Anna Spada