Emiliano Tozzi a 'Salotto blu': "La Formula Uno non esaurisce lo sport dell'auto, tornano le gare di durata"

Il mondo dell'automobilismo torna a concentrarsi sulle gare di durata. Parola di Emiliano Tozzi, giornalista e scrittore forlivese, che ha recentemente vinto il Premio Selezione Bancarella con il suo libro "Chris Amon, la sfortuna non esiste", edito da Minerva. Esperto di automobilismo, Tozzi è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre e ha rilasciato interessanti opinioni sul futuro delle grandi competizioni Internazionali: "La recente vittoria della Ferrari alle '24 ore di Le Mans' ci fa capire che qualcosa di importante sta succedendo. Sta rinascendo interesse da parte delle grandi case automobilistiche e del pubblico per le storiche gare di durata, un tempo popolarissime e spettacolari, da anni trascurate perché non facili da raccontare in televisione. La Formula Uno è in difficoltà per molte ragioni, vedremo quel che succederà".