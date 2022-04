Endurance, il Vincenzo Sospiri Racing torna nel Campionato Italiano Gt schierando tre Huracán

Si annuncia un 2022 ricco di impegni per il Vincenzo Sospiri Racing, che tornerà quest'anno nel Campionato Italiano Gt, iscrivendo tre vetture per la Lamborghini Squadra Corse nel Campionato Endurance. I piloti Lamborghini GT3 Junior giocano un ruolo significativo nella formazione della squadra per il 2022 con i precedenti campioni della Vsr Michele Beretta e Yuki Nemoto affiancati nella vettura numero 19 da Edoardo Liberati.

I vincitori della Finale Mondiale del Super Trofeo Karol Basz e Mattia Michelotto condivideranno la Huracán numero 63 con Benjamin Hites. Andrea Cola passa alla GT3 dopo una stagione nel Super Trofeo e farà coppia con Baptiste Moulin sulla vettura numero 66. La stagione inizia con una gara di due ore a Pergusa a maggio. "Sono molto felice di tornare nel Campionato Italiano Gt con un grande schieramento di piloti che sono certo sarà competitivo - afferma Vincenzo Sospiri -. È sempre un campionato molto competitivo, ma abbiamo un buon mix di piloti esperti e giovani talenti e, ovviamente, il prezioso supporto di Lamborghini Squadra Corse, Giorgio Sanna e il suo team".

Lo scorso weekend il Vsr è stato impegnato a Imola nel Super Trofeo Europa, conquistando il terzo posto in Gara 1 con Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini. Gara 2 è stata compromessa da un testacoda di Colombini.