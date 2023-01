Entusiasmo per il Cavallino Rampante: il Ferrari Club di Forlì apre la campagna di tesseramento

La Ferrari ha riacceso i motori per una tre giorni di test sul tracciato di Fiorano con la monoposto 2021 SF-21 al volante della quale si sono alternati tra martedì e giovedì il collaudatore Robert Shwartzman ed i piloti titolari Carlos Sainz e Charles Leclerc. Mercoledì per il pilota spagnolo e giovedì per quello monegasco c'è stato un autentico bagno di folla, con entrambi ad intrattenersi con i giovani tifosi per autografi e selfie dopo la giornata di collaudi. Un entusiasmo sempre più crescente per la scuderia di Maranello, con il popolo della rossa che chiede i titoli mondiali (quello Piloti manca dal 2007 con Kimi Raikkonen, mentre l'ultimo Costruttori è datato 2008). A Forlì c'è lo Scuderia Ferrari Club Forlì alla guida del presidente Piero Gardini, che ha aperto le iscrizioni per la stagione 2023. "Aspettiamo tutti i tifosi della mitica rossa di Maranello e ci auguriamo un anno pieno di soddisfazioni", le parole di Gardini. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0543 27891. Nel corso dell'anno, assicura Gardini, "il club organizzerà tanti eventi che vedranno coinvolti i nostri associati".