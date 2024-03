Scherma, Europei Under 17: Testa e Sonnessa vicini al Podio. Bene gli Under 14 a Bolzano

Si sono svolti a Napoli, durante la fine di Febbraio, i Campionati Europei Cadetti, dove Mariachiara Testa e Nicolò Sonnessa hanno rappresentato i colori della nazionale italiana, oltre a quelli del Circolo Schermistico Forlivese. Un grande traguardo per i due forlivesi, che convocati dal Ct della nazionale di Spada, sono stati selezionati tra i 4 migliori spadisti della loro categoria.

Nella gara di Spada Femminile, Mariachiara Testa, dopo 4 vittorie e 2 sconfitte nella fase a gironi, prosegue come numero 26 nel tabellone di Eliminazione Diretta. A partire dai 32esimi la spadista forlivese supera la svizzera Lionello 15-4 e le polacche Ratyna, per 15-13, e Misiak per 15-9, prima di fermarsi ai quarti di finale contro la estone Trynova per 8-7 al minuto supplementare.

Ad un passo dalla medaglia, Testa chiude all’8° posto finale, risultato che le vale il primo posto nel ranking italiano Cadette.

Nella prova maschile, Nicolò Sonnessa si presenta come numero 15 al tabellone di Eliminazione Diretta, dopo l’ottimo girone concluso con 5 vittorie ed una sola sconfitta.

Superati i 32esimi per 15-8 sull’azero Mammadov, la sconfitta arriva ai 16esimi, per una sola stoccata, dall’estone Khudobkin.

Sonnessa chiude al 21° posto su 127 partecipanti, un bel risultato considerando che il forlivese è ancora al 2° anno su 3 della categoria Under 17. Nelle prove a squadre, entrambi i team italiani vanno vicini al podio, terminando ai quarti di finale: la squadra femminile prima supera la Svezia agli ottavi di finale per 45-39 e poi si ferma ai quarti per 41-36 contro la Polonia, mentre al maschile, prima arriva la vittoria sulla Macedonia del Nord per 41-32 e poi la sconfitta dalla Turchia per 32-31.

Buoni risultati arrivano anche dagli Under 14 che ai Campionati Italiani a Squadre di Bolzano, hanno centrato la Top 8 con due formazioni. Nella categoria Ragazze-Allieve, la squadra composta da Valentina Francisconi, Luna Onofrei, Matilde Palmieri e Francesca Spinelli, ha la meglio su Brescia (45-27), Novara (45-31) e Biella (45-35). Lo stop arriva ai quarti di finale per 45-36 da Imola, poi vincitrice della prova.

Nei Ragazzi-Allievi Lorenzo Balelli, Luca Castellani, Dario Moreni ed Ernesto Spazzoli prima vincono sulla Pro Patria Milano per 45-27 e poi si fermano ai 16esimi per 39-34 contro Lucca. Molto bene la squadra Maschietti/Giovanissimi, che con Darrio Bassi, Filippo Fiori, Ettore Gentilini e Luca Lombini, chiude al 7° posto dopo aver superato Novara per 36-26 e Valdagno per 36-25. Nella categoria Bambine-Giovanissime stop al primo turno per le più giovani Adele Amico, Noemi Canducci, Angelica Casoni e Gloria Pasini.