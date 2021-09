F3, Gp d'Olanda: Gara 3 complicata per Nannini: "Auto lenta"

Il finale di stagione si terrà a Sochi, in Russia, nel fine settimana del 24-26 settembre in seguito a una rimodulazione last-minute del calendario

Cala il sipario sul penultimo appuntamento stagionale della F3. Matteo Nannini conclude la tappa olandese con una difficile Gara-3, tagliando il traguardo in 28^ posizione. Con il 24° tempo ottenuto nella qualifica di venerdì, il pilota dell'Hwa RaceLab era chiamato ancora una volta rimontare in Gara-3. Scattato 23°, il giovane italiano è risalito fino alla 20esima posizione rimanendo in bagarre per oltre metà gara. A causa di un contatto al 18° giro, Nannini è scivolato in fondo, concludendo 28° al termine dei 24 giri a disposizione.



"Ancora non un gran feeling con la vettura in Gara-3. Avevo recuperato alcune posizioni ma sarebbe stato comunque difficile sorpassare più vetture. Purtroppo con un'auto lenta mi trovo in fondo nel traffico e questo aumenta il rischio di fare incidenti" ha dichiarato Nannini. Il forlivese si trova ora 13° in classifica a 44 punti. Il finale di stagione si terrà a Sochi, in Russia, nel fine settimana del 24-26 settembre in seguito a una rimodulazione last-minute del calendario.