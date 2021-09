F3, il gran finale di Sochi. Matteo Nannini a 23 punti dalla top ten: "Darò il massimo"

Il portacolori dell'Hwa RaceLab arriva in Russia occupando il 13° posto in campionato con 44 punti raccolti nel corso dei sei round precedenti

Matteo Nannini è pronto a disputare il finale di stagione del campionato di Formula 3 sul circuito di Sochi, pista che calcherà per la prima volta nel fine settimana del 24-26 settembre. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione, il forlivese vanta un 2021 ricco di esperienza, con finora alle spalle ventisette manche tra F3 e F2. Il portacolori dell'Hwa RaceLab arriva in Russia occupando il 13° posto in campionato con 44 punti raccolti nel corso dei sei round precedenti. Al momento, Nannini si trova a 23 lunghezze di distanza dal decimo in classifica.

"È stato un anno altalenante, ma cerchiamo di trarre il meglio da ciò che è stato fatto - afferma il 18enne di Forlì -. Qui in Russia la pista è nuova per quasi tutti i piloti. Non ho grandi aspettative, dati i round precedenti, ma come sempre darò il massimo per ottenere il miglior risultato possibile". L'azione in pista comincerà venerdì mattina alle 7.55 (ora italiana) con la sessione di prove libere. Alle 12.00 italiane avranno inizio le qualifiche, mentre le due gare sprint di sabato scatteranno rispettivamente alle 7.35 e alle 12.40. La gara conclusiva di domenica, invece, inizierà alle 8.55.