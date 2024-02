Il Ferrari Club Forlì si ritrova a cena e dà inizio alla nuova stagione: “Tifosi in aumento, la passione è grande”

Venerdì sera il Ferrari Club Forlì si ritrova per la cena di inizio stagione, un’occasione per iscriversi al Club e scambiare opinioni sulla nuova creatura del Cavallino Rampante, la SF-24, con la nuova Charles Leclerc e Carlos Sainz disputeranno il mondiale 2024 di Formula. La serata si terrà alle 20 al ristorante pizzeria “Da Bacco“, a Pievequinta. “I tifosi della Rossa di Maranello a Forlì sono in grande aumento segno che la passione è ancora grande - spiega il presidente del Ferrari Club Forlì, Piero Gardini -. Quest’anno avremo nel vicino circuito di Imola tante gare appassionanti a partire dal campionato Endurance con le splendide Hypercar ad aprile, la F1 a maggio e infine le Finali Mondiali Challenge Ferrari ad ottobre. E tanto altro. Questo è l' anno buono per venire con noi” Per informazioni è possibile contattare il numero 3471395659.

"La SF-24 - spiega la Ferrari - è la terza vettura della nuova generazione ad effetto suolo introdotta due anni fa da Formula 1, ma rappresenta un punto di rottura con le monoposto che l'hanno preceduta, una discontinuità che si riscontra anche nelle forme. Il gruppo di progettisti diretti da Enrico Cardile ha lavorato con l'obiettivo di dare a Charles e Carlos una vettura facile da guidare e sincera nelle reazioni, partendo dalle sensazioni positive che i piloti avevano in abitacolo nelle ultime gare della scorsa stagione, e mettendoli in condizione di sfruttare al massimo il potenziale della power unit e di mostrare le loro indubbie capacità".

La nuova monoposto presenta novità importanti, a partire da un muso più corto e da un nuovo disegno delle pance, pur in linea con la filosofia costruttiva spostata lo scorso anno. Come accade in queste circostanze, è davvero difficile analizzare la monoposto da alcune semplici foto promozionali e soprattutto la vera differenza potrebbe essere sotto la scocca, nella parte delle componenti interne che sono state notevolmente aggiornate. Sarà ovviamente la pista a parlare in modo chiaro. Bisognerà attendere il 21 febbraio, quando le squadre del circus scenderanno in pista in Bahrain per la prima delle tre giornate di testi, in vista del debutto stagionale nel primo weekend di marzo sullo stesso circuito nel Golfo Persico.