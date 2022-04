Festa dell'Atletica Leggera Emiliano Romagnola: prestigioso premio per la Libertas

La Libertas Atletica Forlì si è aggiudicata il titolo di campione regionale 2021 delle prove multiple della categoria Cadetti. A ritirare uno dei premi più ambiti messi in palio dalla Fidal dell’Emilia Romagna è stata la presidente della Libertas Atletica, Sara Samorì. Si tratta di un titolo altamente indicativo delle capacità organizzative e tecniche del settore giovanile della giovane società di atletica, che peraltro si sta imponendo anche a livello nazionale con le molteplici partecipazioni ai campionati nazionali di categoria e del settore assoluto.

La cerimonia si è svolta sabato nella sala congressi dell’Unipol Tower di Bologna nell'ambito della Festa dell’atletica Emiliano Romagnola, durante la quale sono stati assegnati a società e atleti numerosi premi relativi alla stagione agonistica 2021. La Libertas Atletica Forlì non poteva mancare a questo importante appuntamento, sospeso nei due anni dell’emergenza sanitaria covid, se non altro per il numero ragguardevole di premi assegnati ai suoi tecnici e atleti. Insieme ai rappresentanti forlivesi bianco-rossi erano presenti alla manifestazione i lanciatori Fantini e Dellavalle, Olimpionici di Tokio 2021, i campioni Italiani di tutte le categorie Assoluti, Promesse, Juniores, Allievi e come da tradizione tutta la squadra Cadetti che ha partecipato ai Campionati Italiani con la maglia dell’Emilia Romagna.

Tra i tesserati della Libertas, Alessandro Rosetti per l’attività svolta nel Gruppo Giudici Gare; Judit Varga, tecnico del settore mezzofondo (Progetto di valorizzazione dei tecnici regionali); Silvia Casadei, tecnico del settore prove multiple (Progetto di valorizzazione dei tecnici regionali); Luca Marsicovetere, atleta vincitore del Gran Prix Velocità Allievi; Giada Donati,a atleta dei 1000m componente della squadra regionale ai Campionati Italiani Cadetti; Dario Collura, atleta dell’esathlon del componente della squadra regionale ai Campionati Italiani Cadetti; Iulian Fekete, atleta del lancio del disco componente della squadra regionale ai Campionati Italiani Cadetti; Francesco Blasi, atleta del triplo componente della squadra regionale ai Campionati Italiani Cadetti; Andrea Bartolini, atleta del lancio del giavellotto componente della squadra regionale ai Campionati Italiani Cadetti; e Fabrizio Caporusso, atleta della staffetta 4x100 componente della squadra regionale ai Campionati Italiani Cadetti.