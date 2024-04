Il Ferrari Club di Forlimpopoli al Wec di Imola, "Un evento straordinario. Clima di passione e amicizia"

"Dovrei parlare di continuo per mezz'ora, perchè di cose da dire ce ne sono parecchie. Ma conosco le esigenze dei giornali e quindi riassumo in poche parole. Ogni volta che si va in circuito è una festa, soprattutto se si è in compagnia, perchè ci si diverte e si condividono emozioni e passioni". Tra gli oltre 73mila spettatori che nel fine settimana hanno riempito l'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola per il Fia World Endurance Championship (Wec) c'era anche Filippo Ambrosini, presidente del Ferrari Club di Forlimpopoli. Al suo fianco una nutrita rappresentanza di soci, per tifare Ferrari alla 6 Ore di Imola, tornata tra i sali e scendi del Santerno dopo 50 anni. Il fine settimana del Wec si è aperto con la sessione di autografi dedicata ai tifosi nel cuore del centro storico di Imola, in Piazza Matteotti, per poi proseguire a Palazzo Sersanti, dove si è svolta un'edizione speciale del 31esimo Trofeo Bandini (che vede tra gli sponsor anche Forlì Airport e la Fondazione Dino Zoli di Forlì) per celebrare il trionfo della Casa di Maranello alla 24 Ore di Le Mans con James Calado, Alessandro Pier Guidi e l'ex Formula Uno Antonio Giovinazzi. E il Ferrari Club di Forlimpopoli era presente anche a questi appuntamenti con la sua schiera di appassionati.

"Queste sono le occasioni per divertirsi, stare in compagnia e vivere insieme giornate all'insegna della spensieratezza, provando a dimenticare per alcune ore le problematiche di ogni giorni - prosegue Ambrosini -. Abbiamo organizzato anche una cena sabato sera all'Hotel Olimpia di Imola per stare tra amici, per vedere anche soci che vengono da altre parti d'Italia e che durante l'anno si fa fatica ad incontrarli. Quella del Wec è stata quindi un'occasione splendida per riunirsi, vivendo poi insieme in autodromo l'ambiente dei motori. E' proprio bello fare festa insieme". Per quanto riguarda l'evento, "è stato straordinario. Noi, come Ferrari Club di Forlimpopoli, siamo appassionati del Mondiale Endurance da tanti anni, seguendo diversi appuntamenti nei vari circuiti d'Europa, come a Spa in Belgio e Nurburgring in Germania. Ogni volta questa manifestazione stupisce, perchè le gare sono a dir poco favolose. Le 6 ore volano come se fosse una Sprint Race di Formula Uno. E poi c'è la possibilità di entrare nel paddock, incontrare i piloti e vedere le auto da vicino. E' davvero tanta roba".

E non è mancato l'appuntamento con uno dei protagonisti del campionato, Davide Rigon, portacolori della Ferrari del team AFCorse nella categoria GT3. Con Rigon il Ferrari Club di Forlimpopoli è entrato anche all'interno dei box, osservando da vicino le operazioni dei meccanici successive al turno di qualifica. Prossimo appuntamento è il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. E il Ferrari Club di Forlimpopoli farà sentire la propria voce dalla collina della Rivazza, un'energia sicuramente in più per Charles Leclerc e Carlos Sainz per provare a riportare la rossa di Maranello davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Per iscriversi al Ferrari Club Forlimpopoli è possibile contattare Ambrosini al numero 3470862323 (Whatsapp) oppure inviare una mail a forlimpopoli@scuderiaferrari.club.